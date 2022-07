25 de Mayo: Cruce de Miradas, el libro de Anita, escrito por 15 mujeres

Anita Sosa tiene 33 años y tenía 32 cuando se recibió de docente- profesora de Enseñanza Primaria - en el Instituto de Formación Docente de Macachín, con anexo en 25 de Mayo. Un final en la carrera, allá por el 2020 (cuando arrancaba la pandemia) fue el principio del libro, un libro necesario para la localidad. Lo presentó el pasado de 22 de julio, en el marco de los 113 años de 25 de Mayo, su pueblo natal.

Es un libro que moviliza. El prólogo está a cargo de la docente Nora Beatriz Sosa y cuenta en sus páginas con las ilustraciones de Claudia Mocdece, también docente.

“El arte es una forma de salvar el mundo”, cuenta Anita, la joven escritora que reunió a mujeres del pueblo para que contaran sus historias. Fue quien realizó el proyecto, quien gestionó los fondos para afrontar la impresión de los 100 libros y quien lo presentó una vez que los tuvo en manos.

UN LIBRO VIVO

“Para mí Cruce de Miradas es un libro vivo que relata los sentimientos y la vida de aquellas personas que nos cruzamos todos los días, aunque no lleguemos a darnos cuenta lo que les está ocurriendo. Cruce de Miradas habla de esa mujer que sufre, que llora porque está en un círculo violento, y no sabe cómo salir de ahí. Es la mujer que no llega a fin de mes para alimentar a sus hijos. Cruce de Miradas simboliza la mujer silenciada, la que está con miedo, la mujer burlada, subestimada, maltratada en un montón de aspectos… Es una expresión de lo que sentimos por estar expuestas a las exigencias actuales que ser rigen por mandatos sociales, estereotipos que nos delimitan a lo largo de la historia”.

Cruce de Miradas simboliza la mujer silenciada

Anita es madre soltera. Tiene cuatro hijos: Benjamín, Thiago, Máximo y Florencia.

“Este libro es un aporte para recuperar la voz, a través de la escritura, para escucharnos, amarnos y, lo fundamental, acompañarnos. A Cruces de Miradas lo veo como un sueño colectivo, ahí hay historias que nos representan, que nos atraviesan”, sostiene.

“Por eso entiendo- continúa Anita - que el libro tiene que ser una herramienta para la voz de otras mujeres. Los testimonios son anónimos, porque el objetivo no es quién está atrás de ese relato, sino lo que le sucedió, por lo que atravesó esa persona. Porque como sociedad nos pasa esto de buscar el nombre propio para señalar, estigmatizar y perder de vista la historia que se cuenta”.

A Cruces de Miradas lo veo como un sueño colectivo, ahí hay historias que nos representan, que nos atraviesan

CÁTEDRA ESI

Desde la cátedra de Educación Sexual Integral, lo que era un trabajo para un final empezó a gestar cada una de las páginas de Cruces de Miradas. La consigna era abordar el rol de la mujer a lo largo del tiempo, cómo era atravesada por distintos ideales. “Esa consigna de las docentes Rocío Gómez y Paola Falco se unieron a mi sueño de escritora, de amante del arte, para a proyectar el libro”.

La mayoría de los relatos que contiene el libro fueron escritos por puño y letra de mujeres de la localidad. Son quince mujeres, quince historias que muestran el lado crudo por que el que atraviesan esas mujeres que vemos día a día. “En el libro Cruce de miradas, ellas pudieron plasmar sus historias que, como ocurre, son historias conocidas, historias que se repiten”, finaliza Anita.