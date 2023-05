¡Mirá!: Certamen La Memoria no es un cuento

La convocatoria está dirigida a docentes de grado, bibliotecarios/as y estudiantes de los dos últimos grados/años de escuelas primarias de todo el país para crear y redactar cuentos que aporten a la construcción colectiva de la memoria.

Podrán participar estudiantes-autores/as en forma individual o colectiva.

La temática propuesta en esta nueva edición es Aportes de los Espacios para la Memoria en relación a la Memoria, la Verdad y la Justicia a 40 años de democracia.

El certamen se convoca desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto al Ente Público Espacio Memoria ex ESMA, y es organizado por los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) “Olimpo”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos”, “Automotores Orletti” y “ESMA” de la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el ex CCDTyE “ESIM” (Faro de la Memoria) de Mar del Plata, el ex CCDTyE “La Escuelita de Famaillá” de Tucumán, y el ex CCDTyE “Regimiento de Infantería 9” de Corrientes.

Los cuentos se recibirán hasta el 31 de julio de 2023.

Para inscribirse pueden ingresar en: https://bit.ly/3MRKchI

Las bases y condiciones se encuentran en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/la-memoria-no-es-un-cuento/la-memoria-no-es-un-cuento-3

Por consultas, dirigirlas a: [email protected]