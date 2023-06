Intendentes del PJ y JxC en tiempos de la “horizontalidad”

Pasó una semana de las elecciones del domingo 14 de mayo en La Pampa y todavía la espuma no bajó. Pocas veces se vieron tantas repercusiones y discusiones en torno a los resultados de una votación como la del 14 de mayo.

La campaña para las elecciones del 14 de mayo en La Pampa arrancó lentamente. El clima electoral no puede ser más complejo: la gente está indiferente, cuando no molesta, a cualquier propuesta política cuando la inflación es la preocupación cotidiana y no se visualiza que la situación económica vaya a mejorar. Todo lo contrario.