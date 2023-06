Jujuy: Morales, el saqueo del litio, la represión y el voto del PJ que acompañó la reforma

La diputada por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, condenó la represión en Jujuy y el avance de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Por AM750 aseguró que “es muy grave que la dirigencia esté dejando de lado al pueblo jujeño”. Y aclaró: “La reforma la votaron para prohibir cualquier tipo de manifestación, que es lo que está ocurriendo en este momento”.

Así, desde una marcha en el centro porteño en apoyo a los ciudadanos de Jujuy apuntó contra Morales y aseguró: “Es el modelo que propone. Y no solo incluye el saqueo del litio y la represión, sino que incluye el acuerdo con el peronismo”, consignó Página 12.

Y añadió: “La foto del peronismo votando la reforma… no se me ocurre una infamia mayor. Morales pretende eso. Y con nosotros no pudo. Y por eso nuestra compañera terminó detenida en la ruta de Pumamarca”.

Este comentario de Bregman llega después de una fuerte oleada de cuestionamientos al Partido Justicialista de Jujuy, que dio su apoyo y los votos necesarios para que esta reforma constitución avance hasta la jura de este martes.

“Tuvimos seis convencionales constituyentes donde el pueblo jujeño nos eligió para denunciar y para sacar información desde adentro de la convención. Porque no se sabía nada. ‘Abajo la reforma y arriba los salarios’, es lo que reclama la gente”, dijo sobre este punto.

A lo que sumó: “Dos de las convencionales, que fueron a la lista de Rivarola, ante el escándalo, renunciaron, pusieron suplentes y votaron los suplentes. Hay que decir las cosas como son. A la derecha se la enfrenta con la dignidad del pueblo jujeño”.

Y finalizo: “Este es el modelo que proponen para el país. Salta estuvo atravesando una situación similar. ¿El Gobierno nacional no lo ve? Quieren saquear el litio. Quieren saquear la Argentina”.

TÍTULOS EN INFOHUELLA: