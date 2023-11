"Cristina no va a ser parte del próximo gobierno"

Juliana Di Tullio pidió perdón por los errores del Frente de Todos, pero desligó a Cristina Fernández de la responsabilidad principal. "Ella tenía un rol de conducción política en donde trató de ser escuchada y eso no pasó", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

-¿De qué debe arrepentirse y pedir perdón el ex Frente de Todos?

Hace 8 años los argentinos venimos pasándola muy mal, o sea que ya viene desde el gobierno de Macri.

-¿Entonces el primer reproche es no haber ganado las elecciones del 2015?

Dejamos el país en un reparto equitativo entre trabajadores y capital, aunque le falta muchas cosas para seguir siendo un país justo. Los 4 años de macrismo nos endeudaron con el Fondo, y hubo pérdida adquisitiva de trabajo, pero nuestro gobierno, después del 2019, no pudo revertir esa situación.

Que haya aparecido un personajes como Milei tiene que ver con las responsabilidades de los partidos mayoritarios. Cuando recorro la calle pido disculpas por las promesas de campaña que no pudimos cumplir.

Este gobierno ha puesto un millón de nuevos puestos de trabajo, hay menos desocupación, pero hay un nuevo sujeto social que es ese trabajador que está en relación de dependencia y no llega a fin de mes. Massa es el presidente del trabajo, prometió que va a mejorar los salarios de los trabajadores y cuidar el bolsillo de los argentinos. Por eso tomó la decisión de la devolución del IVA, la eliminación del Impuesto a las Ganancias, entre otras medidas. Él garantiza trabajo, pero aún hay que recuperar el valor del mismo.

Para conseguir esto se necesita unidad nacional, más allá de lo político. Además, se debe solucionar la deuda que nos dejó Macri y que mi gobierno no pudo solucionar. Me acuerdo que cuando se votó este acuerdo, yo lo hice en contra porque entendía que era inflacionario y que el FMI iba a hacer que nos aumenten las jubilaciones, entre otros perjuicios. Nosotros queremos pagar con nuestro crecimiento, no con el salario de los trabajadores.

Me parece meritorio que digas “mi gobierno” y te hagas cargo, a diferencia de Cristina que sostuvo que no era suyo. A su vez, destacó la fuerza de la palabra “perdonar”, que has usado para disculparte con tu electorado.

No dijo eso, sólo sostuvo que ella no era la presidenta sino la vice y que el que toma las decisiones es Alberto Fernández. Ella sostiene que este es un país presidencialista y está bien que así sea, como sucederá ahora con Massa, que será el próximo mandatario. Cristina no va a ser parte del próximo gobierno, ella tenía un rol de conducción política en donde trató de ser escuchada y no pasó. Pero nunca le quitó el cuerpo. En cuanto a la palabra “perdonar” me parece esencial aplicada a la política, debería ser algo normal en la vida de las comunidades.

El 22 de octubre, más allá de la buena campaña que hicimos, me pareció que en el resultado electoral los argentinos son más cuidadosos de nuestro país que los propios dirigentes. Es que hubo un mensaje del pueblo hacia la dirigencia para que lo pueda descifrar bien.

Suceden cosas que no van más, como desear eliminar al otro o prometer cosas que no se pueden cumplir. No se puede hacer campaña si no amás a tu país. Y hay que ser sinceros, como cuando digo que este gobierno que es mío no me gustó. Hay que asimilar eso, porque el futuro también depende de eso.

En la campaña le llegamos a la mayoría, pero sé que no tenemos nada ganado. Además, mientras que con Massa hay garantía de trabajo, con Milei no se sabe qué pasará con los trabajadores a partir de los proyectos de privatización o ajuste que tiene. Milei está en contra de los derechos de los trabajadores, sólo quiere esclavos de empresas.

-Alejandro Gomel (AG): Ante esto que estás planteando, ¿creés que es válida la neutralidad en esta elección, como propusieron algunos sectores? ¿O creés que algunos sectores más cerca del 19 de noviembre se pronunciarán?

El pueblo argentino no es neutral. Una cosa es cómo se expresa un espacio político y otra cómo votan las personas dentro de esos espacios. Pero yo confío en el amor del pueblo argentino hacia nuestro país, nos ha dado una gran lección a varios dirigentes.

Massa y Cristina

-AG: Hubo una presentación de Cristián Ritondo y algunos diputados del PRO en donde expresaron que UxP no quiere mover el feriado del 20 porque le conviene que vayan a votar menos personas. ¿Qué posición tenés al respecto?

Es una falacia absoluta. Pero sabe Ritondo que hay que cambiarlo por ley, ya que es un feriado por ley e inamovible.

La nueva etapa en el Congreso

-Claudio Mardones (CM): La semana pasada se reunió la Comisión de Acuerdo y se retomó el trabajo para poder escuchar a 16 postulantes para distintos cargos de juzgados y fiscalías federales. Y mañana la Asamblea Legislativa. ¿Va a haber una sesión antes o después de las elecciones en Senadores?

El oficialismo tiene problemas de quórum, Incluso hace poco hubo una trágica muerte de un senador nuestro en Tierra del Fuego, pero nuestra intención es siempre sesionar. Y para eso hay que tener acuerdo con la oposición.

-CM: Aún en estas circunstancias y teniendo en cuenta las dificultades de la negociación, hay una foto que quedó planteada luego de las elecciones, la composición de la renovación de las dos cámaras. A partir del 10 de diciembre, se espera un bloque de LLA con 7 miembros en la Cámara Alta, sumado a que el oficialismo va a tener menos bancas. Con estas complejidades, ¿cómo creés que se llegará a acuerdos después del 10 de diciembre?

En el Senado no vamos a tener problemas, pero lo que sí cambia es que La Libertad Avanza va a tener representación ahora. A partir de eso, conversaremos con todo el mundo, intentando tener acuerdos mínimos para poder funcionar.

Los hombres y mujeres que están en los espacios políticos más tradicionales, tienen trayectoria. Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con todo el mundo. Necesitamos hacerlo porque necesitamos que la Argentina salga de una buena vez de esta situación que ya no se aguanta.

