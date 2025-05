Pese a la derrota en Salta y el fallo judicial, Cristina mantiene a Luchy Alonso como interventora en el PJ

Cristina Kirchner mantuvo la línea purista y logró que el Congreso del PJ ratificara este martes las intervenciones del partido en Misiones, Salta y Jujuy, pese al saldo catastrófico para el peronismo en las elecciones de las provincias del norte y la inesperada derrota en Capital.

La ex Presidenta se reunió con Gildo Insfrán, antes del encuentro por Zoom que mantendrían los congresales del partido, y acordaron las formalidades del temario. Tanto en el Instituto Patria como en Formosa respondieron que "hablaron lo que tenían que hablar" y que Cristina, como titular del partido, no tenía por qué participar de la ceremonia.

Por eso, el Congreso del PJ terminó siendo presidido por la camporista Fernanda Raverta, totalmente alineada con Cristina.

Antes que comenzara el encuentro, la jueza María Servini rechazó la intervención del PJ de Salta, que estaba alineado con el gobernador Sáenz. Cristina lo intervino con sus laderos Sergio Berni y la pampeana Luchi Alonso, que lograron que el peronismo sacara apenas 7% de los votos, mientras que Sáenz ganó la elección.

La resolución de Servini se comunicó dos horas antes del Congreso, pero Raverta siguió estrictamente el orden del día del temario fijado por Cristina y se ratificaron las intervenciones en las tres provincias.

Antes de iniciarse las deliberaciones, sectores del peronismo jujeño, que fue partido en cuatro listas, intentaron que se levantara la intervención que dirigen otros dos laderos de Cristina, los bonaerenses Aníbal Fernández y el Tano Menéndez. Pero tampoco tuvieron éxito.

Como siempre, no es fácil leer los movimientos políticos de la ex presidenta. Una fuente al tanto de lo discutido afirmó a LPO que Cristina e Insfrán, en la charla que mantuvieron a solas en la previa al Congreso, hablaron de una división de tareas. "Ella cree que hay que darse un baño de humildad y no seguir fragmentado al peronismo, por eso se va a encargar de seguir confrontando con Milei y le deja el armado a los gobernadores", afirmó la fuente a LPO.

Incluso, se habló que la ex Presidenta había registrado las debacles electorales del peronismo y que bajaría la línea de "unidad". En ese sentido, llamó la atención que en el encuentro que tuvo con los tucumanos Pablo Yedlin y Javier Noguera, dos dirigentes opositores al gobernador Osvaldo Jaldo, se hablara de unidad.

Tras la reunión, Noguera posteó: "Este panorama exige, hoy más que nunca, que todos los sectores que conforman el peronismo entiendan que la fragmentación partidaria es funcional a los que endeudan a la Nación, estrangulan la economía y asfixian a las provincias".

Al día siguiente, Jaldo festejó que "hayan cambiado el discurso y hayan salido a hablar de unidad del PJ". "Compartimos y apoyamos esa posición y vamos a hacer lo posible para que se cumpla", completó el gobernador.

Esa confluencia alimentó la conjetura de que Noguera declinaría su candidatura en octubre pero desde su entorno dijeron a LPO que "no se baja". "Si Jaldo regresa al peronismo con bloque y votos, hay chances de unidad y, si no, iremos separados", advirtieron.

Pero la pelea que tiene en vilo al peronismo es la de Cristina con Kicillof. La senadora provincial Teresa García reconoció este lunes que hubo "acercamientos" entre Cristina y el gobernador bonaerense. "Cristina está dispuesta a reunirse con Kicillof y a trabajar por la unidad desde la Provincia", afirmó.

Fuente: La Política Online

