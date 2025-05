Por Norberto G. Asquini / Columnista en Infohuella

En La Pampa, la dinámica es doble. Por un lado, se mantiene una fuerte identificación con las estructuras tradicionales: el peronismo, la UCR e incluso el PRO, que conservan representación territorial y política. Estas fuerzas, pese a los síntomas de desgaste y fragmentación a nivel nacional, siguen siendo espacios de contención para sus dirigentes, lo que ha dificultado cualquier intento de trasvasamiento hacia La Libertad Avanza. Por otro lado, el espacio libertario ha sido víctima de su propio caos interno: peleas intestinas, disputas por la representación legal del partido, y escenas que recuerdan mucho a las "maniobras de la casta" que sus dirigentes prometían combatir como las “cuotas” que deben pagar sus funcionarios.

Actualmente existen al menos tres líneas internas dentro del partido en La Pampa: la original, encabezada por Luciano Ortiz; otra liderada por Juan Pablo Patterer; y una tercera que se define como "Tercera Posición". Lejos de trabajar de forma articulada, estas facciones se acusan mutuamente, protagonizan purgas internas y disputan cargos en las delegaciones nacionales. Lo que podría haber sido el primer paso hacia una organización partidaria genuina ha derivado en un escenario de fragmentación e improvisación. Incluso se han denunciado prácticas cuestionables, como la exigencia de aportes económicos a quienes acceden a cargos, una práctica también señalada en otras provincias y que están siendo investigadas por la Justicia como en Chaco.

No obstante, la falta de estructura no se traduce en una falta de apoyos en lo electoral. Según la última encuesta de la consultora Zubán y Córdoba, La Libertad Avanza tiene una intención de voto que podría alcanzar el 26% en octubre. A eso se suma una porción considerable de indecisos, que llegan al 24%, donde algunos analistas ven que se volcarán mayoritariamente con "voto vergonzante" hacia el candidato del presidente, y que no se declara en las encuestas pero aparece en las urnas. Además, Javier Milei, como figura presidencial, conserva una imagen positiva importante en la provincia, lo que explica gran parte del caudal electoral del espacio con un 34% de encuestados que dice que en las próximas elecciones va a votar a candidatos del presidente.

Así, el panorama es paradójico: La Libertad Avanza podría conseguir en octubre su primer diputado nacional por La Pampa, aun sin candidato fuerte, sin estructura territorial y con internas virulentas. Porque en definitiva, lo que importa no es el candidato —que, según se anticipa, será designado desde Buenos Aires sin mayor participación local—, sino el sello, el arrastre de Milei y el contexto económico del momento. Si el presidente logra sostener su apoyo en medio de la crisis, el voto libertario será una realidad, incluso donde el partido no existe más que en los papeles.

La Libertad Avanza puede no tener los pies en La Pampa, pero su sombra electoral se proyecta cada vez con mayor nitidez. El desafío será ver si en algún momento logra transformar ese reflejo en una fuerza política con anclaje real cuando llegue la hora de la verdad, las elecciones provinciales, o si seguirá siendo una expresión de adhesión presidencial sin raíces.

