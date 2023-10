Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella

El andamiaje de JxC quedó golpeado el mismo domingo 22 de octubre en que Patricia Bullrich quedó fuera de la segunda vuelta, y empezó a derrumbarse cuando Mauricio Macri y Bullrich, en una estrategia planificada desde hace meses, fracturaron la coalición y se aliaron a Javier Milei. A partir de ese paso, los medios hablaron de reacomodamiento, ruptura, estallido, implosión o reconfiguración al interior de JxC. Es que la decisión de Macri y Bullrich dejó del otro lado a la UCR, Larreta y demás partidos aliados. Por ahora JxC se va desmoronado. El mazazo final llegará el domingo 19 de noviembre. Que gane Massa o Milei determinará qué camino tomará finalmente cada fuerza política, pero ya se sabe que igualmente la oposición no saldrá indemne.

Frente al dilema de votar por Massa o Milei, la UCR y el PRO quedaron en estado deliberativo. Y La Pampa no fue la excepción. En la UCR, con menos condicionamientos, fueron más rápidos y decidieron dar “libertad de acción a los votantes”. Más “pillos”, cortaron de una cualquier posibilidad de conflictos internos. En el PRO, donde todavía el macrismo disputa espacios con el larretismo, se tomaron sus días, y la definición que tomaron no fue unánime. De hecho, fue casi escandalosa.

En la UCR pampeana encontramos tres posturas dentro de la llamada “libertad de acción”. Están los que no votarán a Milei (y por descarte lo harán por Massa). Una decisión pragmática que ya adelantaron varios intendentes (actuales y electos) que ven que con el libertario sus gestiones corren peligro, y radicales que observan cómo los consensos democráticos básicos gestados durante el alfonsinismo corren peligro con la diatriba violenta del minarquista. Están además los radicales impulsores de la “neutralidad” (ni Massa ni Mile, aunque finalmente se vuelquen en el cuarto oscuro por uno de ellos); y también está la posturas más “gorila” del antiperonismo histórico, que apoyan a Milei sin dudarlo.

El PRO pampeano es el más afectado con el terremoto nacional. Hubo dirigentes que salieron a bancar a la estrategia de Macri promoviendo que votarán a Milei (Colo Mac Allister y Martín Ardohain) y quienes dijeron que no se debía apurar una decisión (se escucharon al menos dos intendentes electos). El sábado iban a tomar una postura conjunta, pero no pudieron. Macristas y larretistas pactaron un comunicado que dejara conformes a ambos sectores, pero no se consiguió. Hubo un comunicado “más blando” que se filtró a los medios horas antes de votarlo (y que se terminó aprobando) promovido por los larretistas; y otro “más duro” que se difundió poco después por parte de los macristas. Los radicales observaron esas vueltas con cierta sorna. “Esta vez no fuimos los desprolijos”, indicó un dirigente.

Los del PRO tienen un punto en común: unos y otros no votarán a Massa. Pero los macristas apoyarán abiertamente a Milei, mientras los larretistas están por la “neutralidad”, ni con uno ni con otro. En una extraña pirueta, parte del PRO quedará en la misma vereda que Tierno, que oportunista ahora respalda a Milei, un elemento que no desentona con el “tren fantasma” que sigue al minarquista en las sombras.

Habrá que ver a futuro cómo el estallido de JxC nacional afectará a la coalición provincial. La alianza entre la UCR y el PRO en La Pampa siempre dependió de dos factores: la competencia entre ambas fuerzas y el rumbo de la coalición a nivel nacional. Sobre todo el escenario nacional: cuando a JxC le iba bien (elecciones de 2021) la unidad se fortalecía en La Pampa para disputar contra el peronismo.

Con la reconfiguración de toda la oposición nacional habrá que observar cómo queda cada partido y cada sector. En La Pampa los libertarios no existen institucionalmente. No tienen ni un concejal. Si después del 10 de diciembre Milei y Macri sostienen su alianza (sea en el gobierno o no), el PRO o parte del PRO ya no tendrá necesidad de seguir con el radicalismo.

¿Podrá preservarse igualmente en La Pampa la alianza opositora entre la UCR y el PRO más allá de lo que pase a nivel nacional? Esa es otra historia. Lo que sí es seguro es que todo este sacudón juega, como siempre, a favor del oficialismo pampeano. Un funcionario provincial al analizar el escenario recordó la famosa frase de Perón siempre vigente y certera: “No es que nosotros seamos buenos, es que los otros son peores”. Y no le erra.

