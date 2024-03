La cosecha comenzó el 1° de marzo con las primeras variedades como pinot noir, merlot , chardonnay, pinot gris, malbec, tempranillo y carmenere, con un promedio aproximado a los 22 mil kilos por hectárea. Este año se inició de manera más tardía debido a las cuestiones climáticas, que responde a cuestiones globales, ya que en la Argentina se atrasó la cosecha en toda la zona vitivinícola.

Las labores se llevan a cabo por personal del Ente y contratados, un total de 11 personas, quienes a través del método manual seleccionan los racimos en el punto justo de madurez, modalidad que es utilizada en las bodegas de alta gama.

La vendimia pampeana en Casa de Piedra, se extenderá durante todo el mes de marzo. La novedad de este 2024 es que entró en producción el sector nuevo de la chacra experimental, donde se duplicó la superficie productiva. En la chacra del EPRC hay uvas como el Malbec, Merlot, Chardonnay, Tannat, Sirah, Torrontés Riojano, Bonarda. Además, siguiendo la tendencia mundial sobre los vinos, ya comenzó la producción y cosecha de cepas no tradicionales como: Carmenere, Montepulciano, Marselan, Marsanne y Garnacha, entre otras. Estos nuevos varietales son para la producción de vinos de alta gama y fueron elegidos en base a la experiencia que se ha realizado con el viñedo durante los últimos años. Se adaptan a una zona como la nuestra, con alta productividad:

En el caso particular del Torrontés Riojano, es una variedad emblemática en Argentina como el malbec, y se trata de un cruzamiento entre Criolla Chica y Moscatel de Alejandría. Es un vino blanco muy aromático, su lugar de producción por excelencia es en los Valles Calchaquíes de Salta. "La idea era plantarlo en esta zona de La Pampa para determinar si se podía lograr una producción de tan buena calidad como en Salta. Lo que está mostrando la uva aquí es de buenas características, con muy buen perfume, buena fineza y acidez, y algo positivo es que no tiene retro gustos amargos" manifestaron a la Agencia Provincial de Noticias las autoridades del EPRC

Los primeros resultados de la cosecha han sido récord en kilogramos por hectárea. "Superó todas nuestras expectativas referida a los rindes y la calidad de las uvas. Se debe al gran trabajo en equipo que se realizó sumado a las condiciones climáticas que son tan propicias en ésta zona, carentes de heladas y granizos . Estamos en plena temporada de cosecha y distribución a bodegas pampeanas." anunció el vicepresidente del EPRC.

La uva se entrega para su procesamiento y elaboración de vino a las bodegas: Quietud de Ricardo Juan, Estilo 152 de General Acha y Lejanía de Gobernador Duval. Por su parte el gerente de colonización del EPRC Diego Giacomazzi manifestó "los rendimientos de la chacra experimental del EPRC son asombrosos y hasta el momento están cumpliendo todas las expectativas previstas. La vendimia en Casa de Piedra me deja maravillado, ya que gracias al trabajo en equipo de los productores de uva y el Ente Provincial del Río colorado se hizo un impacto grandísimo en zona dándole una identidad a la producción vitivinícola".

"La Villa Casa de Piedra sigue creciendo con fuerte apoyo del Gobierno provincial a través de la impronta que el gobernador Sergio Ziliotto le ha dado a su gestión en cuanto a la promoción de inversiones públicas y privadas para producir vinos de media y alta gama. Es una zona productora de excelente calidad, con más de 23 variedades de uvas, con la posibilidad de producciones abundantes. Esta combinación no la logra cualquier zona, ya que en general la cantidad es opuesta a la calidad" señalaron desde el EPRC.

