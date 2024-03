Se llama Bautista Muñoz y en enero de 2023 sacó Dámelo. Ahora es el turno de Pura Soledad.

Viajando desde Santa Rosa hacia Victorica Bauho trazó la letra de su tema:

(…) En la ruta los caldenes me miran / me preguntan… qué pasa?... Si vivo o si muero… /Yo no quiero que me cuenten el cuento / quiero escribirlo, leerlo y creerlo…