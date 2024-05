Escribe Melisa Frois: Mitos en torno a la Revolución de Mayo

La Revolución de Mayo no fue un proceso lineal; fue un proceso complejo en el que se entrelazaron distintas motivaciones, intereses y puntos de vista divergentes. No tuvo como proyecto la independencia inmediata, sino la autonomía. No obstante, materializó las bases para la fundación de lo que posteriormente sería nuestra Patria. Siguiendo esta línea, el 25 de mayo de 1810 no fuimos ni libres ni independientes. Tampoco nacía la Patria, porque aún no existía la Argentina como un estado federal constituido por 23 provincias y una Ciudad Autónoma como la conocemos hoy en día, mucho menos la idea de nacionalidad.