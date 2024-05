En medio del fortísimo ajuste del Gobierno nacional, este medio pudo confirmar un masivo cierre de oficinas del Correo Argentino en La Pampa: empleados y empleadas adelantaron que, además de los 8 despidos de hace unas semanas, ya han aceptado el retiro voluntario otras 20 personas y sostuvieron que en las últimas horas comunicaron el cierre de las oficinas de los pueblos de Telén, Bernasconi, Rolón, Miguel Riglos, Alpachiri y Winifreda. Se suman a otras diseminadas en pueblos de casi toda La Pampa, como Embajador Martini, Bernardo Larroudé, Rancul (al menos cerró sus puertas por el momento) e Hilario Lagos.

“Están cerrando todas las sucursales del Correo Argentino en las distintas localidades de La Pampa. Los empleados quedaron de un día para el otro sin sustento para sus familias después de años de trabajo. A este gobierno de derecha los pueblos del interior no le importa, no le importa dejar gente sin empleo, dejar a la población sin comunicación. Estamos ante un Estado idiota que no hace otra cosa que destruir y complicarle la vida a la gente”, sostuvo el también intendente, con licencia, de Uriburu.

“La falta de previsibilidad y de gestión llevó a que el país se quedaran sin GNC, no puede usarlo el transporte ni la industria. Por no hacer las inversiones necesarias se tuvo que importar gas y costándole diez veces más caro al país, o sea a la gente. No se reparten los alimentos cuando hay gente que los necesita, no se reparten los medicamentos oncológicos con todo lo que eso significa para los que los necesitan”, dijo.

“Las consecuencias, ya nos cansamos de decirlas, van a ser nefastas. No puede salir nada bueno de lo malo”, finalizó.

