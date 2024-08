Ambos cursaron la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Córdoba, una institución pública, gratuita y de calidad. Si bien se conocían de encuentros en lugares comunes de Victorica, como el Club Cochicó donde jugaban al básquet, fue durante la cursada que comenzaron a apoyarse mutuamente. Hicieron la carrera codo a codo: Juan le pasaba los apuntes y, en este 2024, fue Guido quien le dio el impulso final para recibirse.

De una choza en el Domingo Di Dio

Juan Mendibe cuenta que de niño le gustaba jugar al fútbol y al básquet. También recuerda su participación en los Juegos Deportivos practicando vóley y hándbol. Respecto a la carrera, sostiene que siempre le gustaron las ciencias exactas. Se destacaba en matemática y participó en más de una oportunidad en las Olimpíadas Ñandú.

"Participé en las Olimpíadas de Matemáticas con las profesoras 'Mecha' Falabella y Mirta Torres, quienes me prepararon para el ingreso a la carrera. Pero en cuanto al porqué de elegir Ingeniería Civil, siempre recuerdo que me gustaba construir. De hecho, hay una nota en Página de Miércoles donde, con mi hermano, cuando éramos niños, construimos una choza con caños en el barrio", sostiene Juan a InfoHuella.

Con la camiseta de Cochicó

Guido Pesce, además de ser un entusiasta a las matemáticas, disfrutó del básquet con la camiseta de Cochicó desde los 6 años hasta los 18. "Sé que siempre me gustaron las matemáticas, pero no sé por qué elegí Ingeniería Civil. Sabía que quería estudiar una ingeniería, y como hasta segundo año te podés cambiar, empecé con Civil y, a medida que cursaba, me gustaba más y más", comenta Guido.

"En tercer año concursé para ayudante alumno en la cátedra de Tecnología de los Materiales y, desde cuarto año hasta que me recibí, me desempeñé en ese cargo. Me gusta esto de, además de estudiar la carrera, poder ayudar a mis compañeros y aportar desde la docencia, algo que me interesa bastante", agrega.

Expondrán sobre hormigón

Guido y Juan, los flamantes ingenieros civiles victoriquenses, cuentan a InfoHuella que expondrán en septiembre en un Congreso de la Asociación Argentina de Hormigón sobre una investigación que consiste en el estudio de un producto que traen de China, el Nanosílice. Para mejorar la resistencia y durabilidad del hormigón, tema de su trabajo final de carrera.

Juan Mendibe y Guido Pesce llevaron adelante un estudio para mejorar la resistencia del hormigón. "La resistencia se mide y normalmente ronda los 20 megapascales. Con el estudio realizado logramos elevarla a 100, es decir, cinco veces más", explican.

Además de tener ambos un trabajo fijo en una empresa, están realizando proyectos conjuntos en las Sierras de Córdoba, en obras de agrimensura y arquitectura.

"Agradezco a mi familia, a mis viejos que me bancaron, mi hermano y también a la familia de Guido. El día de la recibida Victorica copó el aula", sostiene Juan Mendibe.

Gracias a Guido

En 2022, Juan comenzó una pasantía en una empresa de hormigón, recomendada por Guido.

"Empecé una pasantía en Astori, una empresa constructora de premoldeados. Fue Guido quien me recomendó. Me quedaban cuatro materias y las fui sacando de a poco, hasta que un día Guido me dijo: 'Che, vamos a recibirnos'. Y fue él quien, en este último tramo, me tiró bastante del carro. Fue una suerte haber coincidido con él", sostiene Juan.

Gracias a Juan

Guido apenas carraspea y suelta las palabras, esas que parecen costar, pero salen solas, las que están ahí pero que nos guardamos para cuando, además de urgentes, sean necesarias: "Con Juan estoy muy agradecido porque él me allanó el camino. Es una carrera de 5 a 6 años que, si no te rodeás de gente que te quiere, es difícil. Además de compartir apuntes en la cursada, me facilitó muchas cosas en la empresa, donde quedé fijo y ahora trabajamos juntos. Estoy agradecido con él, con mi familia y mi novia, quienes hicieron que este proceso fuera lo más liviano posible", finalizó Guido.