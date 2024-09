A partir de las 10,30 de la mañana de este miércoles docentes oesteños salieron a las calles para visibilizar su lucha y exigir mejoras salariales y laborales que consideran indispensables para ejercer su profesión con dignidad. La convocatoria busca dar respuesta a lo que describen como una situación insostenible, con sueldos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y condiciones de trabajo que no cumplen con los estándares mínimos para una educación de calidad.

Los y las docentes denuncian que sus salarios no solo no alcanzan para vivir, sino que se ven constantemente erosionados por la inflación, mientras que los beneficios que reciben no corresponden a la cantidad de cargos que ocupan. “Exigimos una mejora salarial que no solo acompañe, sino que supere la inflación. Cada día que pasa, nuestro poder adquisitivo se reduce y nuestros bolsillos se vacían”, expresaron en el comunicado.

Otro punto fuerte de su reclamo es la falta de un gremio que los represente realmente. Afirman que la mayoría de los docentes activos no están afiliados, lo que facilita que se juegue con sus derechos. “Tenemos un gremio que no nos representa, por eso juegan con nosotros”, señalan.

Las consignas flamearon en el mástil de la Plaza

Además, exigen una urgente modificación del nomenclador salarial con una mejora de al menos 154 puntos, una cifra que consideran justa frente a los 140 puntos ofrecidos por las autoridades. “¡Basta de migajas! Necesitamos una estructura salarial que refleje verdaderamente el valor de nuestro trabajo”, remarcan en el comunicado.

No solo el salario es el foco de su lucha. Los docentes también denuncian el deterioro de la infraestructura escolar y la falta de personal docente suficiente, especialmente en las zonas rurales. Señalan que la inversión en educación no responde a las necesidades reales, con aulas sobrepobladas en algunas localidades y cierres de cursos en otras por falta de alumnos.

“Vemos cómo la gestión educativa se centra más en la administración que en lo pedagógico. Se priorizan las partidas económicas y la construcción de edificios, pero no hay docentes capacitados para enseñar en ellos”, expresaron en un documento leído por una docente en la plaza central de Victorica.

En cuanto a la inclusión, los docentes expresan que las políticas educativas actuales no cuentan con los recursos humanos necesarios para acompañar las realidades de los estudiantes con necesidades específicas. Denuncian una integración superficial que, en muchos casos, termina con la expulsión de estudiantes vulnerables del sistema educativo.

Finalmente, el comunicado leído cierra con una fuerte crítica a la posibilidad de declarar al sector docente como servicio esencial, una medida que, según los docentes, solo buscaría normalizar su decadencia sin resolver los problemas de fondo. “Declararnos un servicio esencial no tiene sentido si no se le da a la educación el lugar que merece con hechos y presupuesto. Sin docentes no hay educación, y si no nos valoran, no habrá futuro para nuestros estudiantes”.

La movilización de este miércoles promete ser un fuerte llamado de atención para las autoridades provinciales y nacionales, exigiendo respuestas concretas a demandas que, según los docentes, no pueden seguir siendo ignoradas.

