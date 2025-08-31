La historia del policía que murió y los presos del penal lo despidieron con una emotiva carta

InfoHuellaTecnología/Curiosidades28 de agosto de 2025
Un grupo de investigación del CONICET y la Universidad Nacional de Luján detectó partículas de harina suspendidas en el aire de la ciudad de Chivilcoy. A partir del hallazgo, analizan cómo influyen las condiciones climáticas en la generación de anticuerpos y la reacción contra el gluten de la población.
InfoHuellaZonales28 de agosto de 2025
El Poder Ejecutivo de la provincia de La Pampa envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar los límites de los ejidos comunales de Telén y Victorica, establecidos por la normativa vigente (NJF N° 754/76). La iniciativa, firmada por el gobernador Sergio Ziliotto, generó preocupación en Telén ya que implica la cesión de una fracción del ejido a la vecina localidad de Victorica.
InfoHuellaZonales29 de agosto de 2025
Funcionarios, intendenta, exintendente, concejales, vecinos y vecinas de Telén se reunieron en el Concejo Deliberante y sancionaron, con fuerza de ordenanza, el rechazo al proyecto con el que el gobernador Ziliotto propone ceder ejido municipal de Telén a la vecina localidad de Victorica.
InfoHuellaZonales30 de agosto de 2025
En el marco del acto por el 139° Aniversario de la Policía de La Pampa, el subcomisario Facundo Sebastián Chamorro Ringelmann recibió una mención de honor en manos de la niña victoriquense por su destacada intervención en un operativo de búsqueda realizado el 10 de noviembre del año pasado.
Por: Cristian Javier AcuñaEntrevistas31 de agosto de 2025
Cientos de policías lloraron el pasado martes al policía pampeano que se quitó la vida. Los presos del Pabellón le escribieron una emotiva carta para despedirlo. Se llamaba Leandro, tenía 42 años. Su padre lo describió como un pibe íntegramente sano.