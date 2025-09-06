Cuando la oportunidad golpea la puerta... Y no todo está listo

InfoHuellaZonales02 de septiembre de 2025
En el marco de la Operación Internacional “Aliados por la Infancia V”, que contó con la participación de 15 países y 12 provincias argentinas, la Brigada de Investigaciones de la UR-I de Santa Rosa realizó un procedimiento que culminó con la detención de un joven oriundo de Telén, actualmente residente en San Luis.
InfoHuellaZonales02 de septiembre de 2025
Una creciente ola de descontento se manifiesta en Telén, donde vecinos claman ser escuchados ante un proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, que busca modificar el ejido telenense para beneficiar a Victorica.
InfoHuellaZonales03 de septiembre de 2025
Ambos ocupantes recibieron atención médica y ya recuperaron el alta. Los vehículos, un auto y una camioneta, resultaron con importantes daños materiales.
InfoHuellaZonales04 de septiembre de 2025
La Escuela Provincial Agrotécnica (EPA) de Victorica clasificó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias con el proyecto “Residuos con Futuro”, una propuesta innovadora en el país que convierte desechos de la producción avícola en hongos comestibles, aportando así una alternativa alimenticia y sostenible en el cuidado del planeta.
InfoHuellaProvinciales05 de septiembre de 2025
El director general de Defensa Civil, David García, remarcó la relevancia de la licitación realizada ayer, que permitirá avanzar en la limpieza de casi 3.000 hectáreas de picadas cortafuegos con una importante inversión estatal.