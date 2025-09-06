Cuando la oportunidad golpea la puerta... Y no todo está listo

Columnas06 de septiembre de 2025Paula PérezPaula Pérez
WhatsApp Image 2025-09-06 at 9.46.01 AM

Por Paula Pérez (*) / Columnista en InfoHuella

El ruido del torno se mezcla con el mate que pasa de mano en mano.

Afuera, un camión carga piezas como cualquier otro jueves, pero adentro la charla es distinta. –Dicen que en Vaca Muerta necesitan lo que hacemos nosotros –murmura uno de los operarios–. El dueño, con la mirada fija en una hoja llena de números, no responde enseguida. Sabe que es cierto. También sabe que para estar ahí no alcanza con la experiencia de años. El taller lleva tres décadas funcionando igual. Las mismas paredes, la misma manera de organizar el trabajo, los mismos tiempos para cada entrega. Afuera, el mundo cambió .Allá, en Neuquén, los plazos son más cortos, las exigencias más altas, y las reglas… distintas.

La oportunidad y el vértigo

En la cabeza del dueño se mezclan dos imágenes: la chance de multiplicar el trabajo y el miedo de no estar a la altura. En la del operario, la ilusión de un mejor sueldo y la duda de si habrá que viajar, aprender cosas nuevas, dejar atrás la rutina que domina con los ojos cerrados.
Ambos saben que no es solo un cambio de mercado: es un cambio de vida. Significa salir de la zona de confort, adaptarse a un ritmo que no perdona demoras y aprender a hablar el lenguaje de otra industria.

Por qué Vaca Muerta necesita empresas y personas ahora

Vaca Muerta es hoy uno de los polos energéticos más dinámicos del mundo.
La actividad no solo requiere ingenieros y técnicos especializados en petróleo y gas: también demanda una red inmensa de proveedores en construcción, metalmecánica, plásticos, transporte, logística, indumentaria de seguridad, catering, comunicación, mantenimiento industrial y más.
Las empresas pampeanas tienen una ventaja:

  • Ubicación estratégica: cercanía geográfica que reduce tiempos y costos de traslado.
  • Diversidad productiva: desde talleres metalúrgicos hasta fabricantes de alimentos y servicios técnicos de alta calidad.
  • Capital humano experimentado: trabajadores acostumbrados a entornos productivos exigentes. La ventana de oportunidad está abierta. Lo que hoy se necesita no es solo capacidad técnica, sino empresas y personas dispuestas a adaptarse, certificarse y responder a los estándares de un mercado que no espera.

El verdadero cambio empieza adentro

Los grandes contratos se anuncian en ferias, en reuniones de directorio, en notas de prensa.
Pero las verdaderas transformaciones empiezan mucho antes:

  • En la decisión silenciosa de aprender algo que incomoda.
  • En la valentía de revisar procesos que llevan años “funcionando así”.
  • En la apertura para escuchar ideas nuevas, aunque vengan de quien recién empieza.
  • En entender que las personas no se suben a un cambio solo con un manual técnico: necesitan confianza, claridad y acompañamiento.

Desde mi mirada

Como Licenciada en Relaciones Públicas y coach empresarial, he visto que las empresas que logran dar un salto así no son solo las que invierten en máquinas o certificaciones.
Son las que invierten en sus personas: en conectarlas con un propósito, en darles herramientas para navegar la incertidumbre y en sostener el vínculo humano mientras se transforma la forma de trabajar. Porque el verdadero capital de una empresa no está en lo que produce, sino en quienes lo hacen posible.

Un instante que lo resume todo

Recuerdo una vez, en una planta industrial, ver cómo un operario recién incorporado explicaba un procedimiento nuevo a un compañero con 25 años en la empresa. El veterano escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, hasta que soltó una sonrisa y dijo: “Vamos a probarlo”. Ese momento no estaba en ningún plan de negocios, pero ahí estaba la verdadera transformación: en la humildad para aprender, en la generosidad para enseñar y en el vínculo que hace posible cualquier cambio.

Como coach empresarial, creo que estas pequeñas escenas son el alma de los grandes desafíos. Porque detrás de cada contrato, de cada inversión y de cada estrategia, hay personas que deciden confiar unas en otras para avanzar.

 

Afuera, el camión arranca.
Adentro, el dueño y su equipo se miran distinto. Saben que no será fácil, pero que vale la pena intentarlo. Porque una oportunidad así no solo cambia el negocio: cambia a quienes se animan a tomarla.
Y donde hay vínculo, la transformación es inevitable.

(*) Paula Pérez es Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, coach y docente, con más de 14 años de experiencia en educación, gestión de vínculos institucionales y comunicación en múltiples formatos. A lo largo de su trayectoria, descubrió una pasión que atraviesa todo lo que hace: ayudar a personas y organizaciones a construir una comunicación auténtica, coherente y transformadora. Hoy, da un paso más: ofrecer su experiencia y creatividad como aliada de proyectos que deseen crecer, consolidarse o reinventarse.

Mapa Mental Marca Personal Orgánico Rosa

MÁS ARTÍCULOS DE LA AUTORA:

WhatsApp Image 2025-08-18 at 12.05.28 PMEmpresas familiares pampeanas: Historias que laten entre tradición y transformación
Acuarela frase instagram (Anuncio de Facebook)Liderar en la complejidad: un desafío también para las empresas pampeanas
Te puede interesar
colradd

El Frente radical en La Pampa se entusiasma frente al golpazo de Milei

Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini
Columnas05 de septiembre de 2025

Hace apenas unas semanas, en el radicalismo pampeano todo era incertidumbre y pesimismo. Tras un cierre electoral caótico y desprolijo, y con la ruptura de la alianza electoral con el PRO, el radicalismo parecía condenado a ser un espectador en octubre. Sin embargo, desde la semana pasada la situación comenzó a virar y ahora los radicales se pusieron en marcha para retener una banca en el Congreso y recobrar también su protagonismo en la oposición al PJ.

Copia de Hisatoriaaaa (2)

La narrativa opositora pampeana golpeada: sobreactuación, doble vara y casta a full

Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini
Columnas25 de agosto de 2025

El gobierno nacional está en crisis, y lo que ocurrió la semana pasada fue una trompada demoledora. No solo sufrió un duro revés institucional con el Congreso que le votó en contra todo lo que pudo, sino que también se destapó el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad que involucra a la hermana del presidente y al apellido Menem.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 12.05.28 PM

Empresas familiares pampeanas: Historias que laten entre tradición y transformación

Paula Pérez
Columnas18 de agosto de 2025

En una mañana fría de agosto, en el interior de La Pampa, la persiana metálica de un comercio se levanta temprano. Adentro, entre mates compartidos y el ruido de cajas que se acomodan, un padre da indicaciones mientras su hija adolescente atiende el mostrador. Afuera, los vecinos ya saben que encontrarán el mismo trato de siempre: cercanía, confianza y el calor de una familia que hace del trabajo cotidiano su modo de vida.

votoodds

Cálculos electorales en La Pampa: del modelo 1-1-1 a los temores por el 2-1

InfoHuella
Columnas18 de agosto de 2025

Hasta hace poco tiempo, los análisis en La Pampa hablaban de un escenario de elección de tercios. El modelo 1-1-1 era claro: un diputado para el peronismo, uno para La Libertad Avanza y uno para lo que quedaba de Juntos por el Cambio. Una reedición, en formato local, de lo ocurrido en 2023 en las elecciones nacionales, donde irrumpió el fenómeno Milei y las tres principales fuerzas se repartieron el electorado en partes casi iguales.

urnasol

Se viene octubre: en La Pampa la competencia de sellos tapa a los nombres

Escribe en InfoHuella: Norberto Asquini
Columnas13 de agosto de 2025

El cierre de listas a diputados nacionales para octubre en La Pampa dejó en claro algo que ya se intuía: esta será una elección atravesada por un solo eje, Milei o anti-Milei. Las tres principales fuerzas -el frente peronista, La Libertad Avanza y el radicalismo- confirmaron que estamos ante una competencia de sellos, más que de nombres.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-04 at 7.17.55 PM

De residuos de “cama de pollo” a hongos comestibles: el proyecto de la EPA Victorica que llega a la Feria Nacional de Ciencias

InfoHuella
Zonales04 de septiembre de 2025

La Escuela Provincial Agrotécnica (EPA) de Victorica clasificó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias con el proyecto “Residuos con Futuro”, una propuesta innovadora en el país que convierte desechos de la producción avícola en hongos comestibles, aportando así una alternativa alimenticia y sostenible en el cuidado del planeta.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día