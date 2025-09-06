Cuando la oportunidad golpea la puerta... Y no todo está listo

Por Paula Pérez (*) / Columnista en InfoHuella

El ruido del torno se mezcla con el mate que pasa de mano en mano.

Afuera, un camión carga piezas como cualquier otro jueves, pero adentro la charla es distinta. –Dicen que en Vaca Muerta necesitan lo que hacemos nosotros –murmura uno de los operarios–. El dueño, con la mirada fija en una hoja llena de números, no responde enseguida. Sabe que es cierto. También sabe que para estar ahí no alcanza con la experiencia de años. El taller lleva tres décadas funcionando igual. Las mismas paredes, la misma manera de organizar el trabajo, los mismos tiempos para cada entrega. Afuera, el mundo cambió .Allá, en Neuquén, los plazos son más cortos, las exigencias más altas, y las reglas… distintas.

La oportunidad y el vértigo

En la cabeza del dueño se mezclan dos imágenes: la chance de multiplicar el trabajo y el miedo de no estar a la altura. En la del operario, la ilusión de un mejor sueldo y la duda de si habrá que viajar, aprender cosas nuevas, dejar atrás la rutina que domina con los ojos cerrados.

Ambos saben que no es solo un cambio de mercado: es un cambio de vida. Significa salir de la zona de confort, adaptarse a un ritmo que no perdona demoras y aprender a hablar el lenguaje de otra industria.

Por qué Vaca Muerta necesita empresas y personas ahora

Vaca Muerta es hoy uno de los polos energéticos más dinámicos del mundo.

La actividad no solo requiere ingenieros y técnicos especializados en petróleo y gas: también demanda una red inmensa de proveedores en construcción, metalmecánica, plásticos, transporte, logística, indumentaria de seguridad, catering, comunicación, mantenimiento industrial y más.

Las empresas pampeanas tienen una ventaja:

Ubicación estratégica : cercanía geográfica que reduce tiempos y costos de traslado.

Diversidad productiva : desde talleres metalúrgicos hasta fabricantes de alimentos y servicios técnicos de alta calidad.

Capital humano experimentado : trabajadores acostumbrados a entornos productivos exigentes. La ventana de oportunidad está abierta. Lo que hoy se necesita no es solo capacidad técnica, sino empresas y personas dispuestas a adaptarse, certificarse y responder a los estándares de un mercado que no espera.

El verdadero cambio empieza adentro

Los grandes contratos se anuncian en ferias, en reuniones de directorio, en notas de prensa.

Pero las verdaderas transformaciones empiezan mucho antes:

En la decisión silenciosa de aprender algo que incomoda.

En la valentía de revisar procesos que llevan años “funcionando así”.

En la apertura para escuchar ideas nuevas, aunque vengan de quien recién empieza.

En entender que las personas no se suben a un cambio solo con un manual técnico: necesitan confianza, claridad y acompañamiento.

Desde mi mirada

Como Licenciada en Relaciones Públicas y coach empresarial, he visto que las empresas que logran dar un salto así no son solo las que invierten en máquinas o certificaciones.

Son las que invierten en sus personas: en conectarlas con un propósito, en darles herramientas para navegar la incertidumbre y en sostener el vínculo humano mientras se transforma la forma de trabajar. Porque el verdadero capital de una empresa no está en lo que produce, sino en quienes lo hacen posible.

Un instante que lo resume todo

Recuerdo una vez, en una planta industrial, ver cómo un operario recién incorporado explicaba un procedimiento nuevo a un compañero con 25 años en la empresa. El veterano escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, hasta que soltó una sonrisa y dijo: “Vamos a probarlo”. Ese momento no estaba en ningún plan de negocios, pero ahí estaba la verdadera transformación: en la humildad para aprender, en la generosidad para enseñar y en el vínculo que hace posible cualquier cambio.

Como coach empresarial, creo que estas pequeñas escenas son el alma de los grandes desafíos. Porque detrás de cada contrato, de cada inversión y de cada estrategia, hay personas que deciden confiar unas en otras para avanzar.

Afuera, el camión arranca.

Adentro, el dueño y su equipo se miran distinto. Saben que no será fácil, pero que vale la pena intentarlo. Porque una oportunidad así no solo cambia el negocio: cambia a quienes se animan a tomarla.

Y donde hay vínculo, la transformación es inevitable.

