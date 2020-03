Coronavirus: el Gobierno sumó a Brasil y Chile como zonas de riesgo  

Un par de horas antes de esa resolución, el presidente Alberto Fernández había participado brevemente de una teleconferencia con sus pares que integran el Prosur, en la que hablaron de coordinar acciones y cuidar las fronteras. Fernández deslizó una crítica porque del chat no formó parte Nicolás Maduro --en verdad, Venezuela no integra el Prosur-- y luego Argentina no suscribió la declaración conjunta.

Chile y Brasil se convirtieron en los dos países de la región con más infectados de coronavirus y, de acuerdo al estudio que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS), entraron a una fase más grave, porque ya presentan enfermos autóctonos. En el caso de Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que habían pasado a "la etapa 4" de la epidemia, al informar que sumaban 155 casos, 80 de los cuales se habían detectado en los dos últimos días. Brasil, con 234 casos, es el que más contagiados tiene, pese a la pose despreocupada de su presidente, Jair Bolsonaro. Un día después del anuncio de cierre de fronteras, el gobierno argentino sumó a sus dos principales países limítrofes al listado de los de alta circulación del virus. El ministro del Interior, Wado de Pedro, difundió imágenes de la habitualmente concurrida frontera en Iguazú, Misiones, absolutamente cerrada y vacía.

Fuente: Página 12