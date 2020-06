Lo mejor de mí

Por: Lic. Sabrina Alcaraz (*) / RRHH

¿Qué haría la mejor versión de mí mismo/a en esta situación? Esta pregunta me viene acompañando hace varios meses, intentando desarrollar mis mejores respuestas a las distintas circunstancias de la vida. Asimismo, he ido observando a las personas a mi alrededor, mis colegas de trabajo, clientes y también las redes sociales, para intentar comprender qué lugar ocupa esta pregunta en la vida de las personas. Si bien no tengo todavía una perspectiva del todo clara, lo que sí pude observar es que todos/as esperamos de los demás de que se comporten- contesten- decidan con su mejor versión. En pocas palabras: esperamos de los demás, algo que no siempre estamos dispuestos/as a dar.

¿Cuál es la consecuencia de esto? Un gran desencuentro entre las personas que podemos ver en los trabajos, en las escuelas, en los clubes, en las calles. Conexión y encuentro que valoramos mucho más ahora que pasamos por una etapa de distanciamiento social, donde vivenciamos los efectos de estar lejos de otras personas. Vínculos que necesitamos fortalecer para recuperar el bienestar emocional general de nuestra sociedad y que requiere que empecemos por mirarnos al espejo. Único camino posible para generar cambios de raíz.

¿Qué entendemos por “mi mejor versión”? ¿Cómo me conecto con esa versión de mi persona?

1- ¿Qué haría mi mejor versión en esta situación? Esta pregunta puede ser el primer paso para encontrarnos con esas cualidades que están dentro de nosotros. Seguramente las respuestas estarán relacionadas con mirar la situación con mayor empatía, compasión o paciencia. Para otras personas su mejor versión puede visualizarse en un dibujo o un objeto. A su vez, esta versión de sí mismos/as tendrá atributos y cualidades que valoramos como positivas a la hora de relacionarnos con los demás. Amabilidad, compasión, perdón, amor, comprensión, paciencia, pueden ser algunas de ellas.

2- Mi mejor versión va a depender de cada situación. Por ejemplo: si decido que mi mejor versión será más amable de lo que soy hoy, definiré cómo expresar esa amabilidad de acuerdo a la persona o situación que tenga en frente. Con mi familia quizás el desafío es no expresar mis necesidades a los gritos, o hacer alguna tarea del hogar que no me agrada mucho pero alivia a un ser querido. Esa misma “mejor versión” en el trabajo puede ser más amable guardando silencio en vez de criticar a un compañero.

3- Mi mejor versión y sus emociones. Es probable que uno de los principales obstáculos para sacar lo mejor de nosotros sea nuestro mundo emocional. Ese mundo que a veces desconocemos y que irrumpe en nuestras vidas apoderándose de nuestras palabras y reacciones. Si queremos abrirle la puerta a nuestra mejor versión tendremos que trabajar nuestro mundo emocional, comenzando por encontrar elementos o técnicas que me ayuden a poner el botón de freno cuando la emoción se está apoderando de mí. Algunas personas encuentran ese botón en la respiración, otras en tomar distancia por un momento de la situación, tal vez una canción que nos baje la carga de la emoción. Lo importante es que encuentres la manera de darle unos minutos a tu cerebro para que “el secuestro de la amígdala” que estas sufriendo (así se llama a ese momento en que la emoción toma el control) deje lugar a la neocorteza cerebral para ver las cosas desde otro lugar. En pocas palabras enfriarte un poco. Y así abrirle la puerta a nuevas emociones, más agradables y que ayuden a que entre en acción tu mejor versión.

4- ¿Mi mejor versión quiere decir que las cosas siempre saldrán bien? ¿Qué todos serán buenos conmigo? La respuesta corta es no. La respuesta larga es: si tu mejor versión sale con el objetivo de ser una mejor persona, crecer humanamente, fortalecer tus valores y nutrir tu entorno de cosas positivas, sí. Como verás, solo podes hacer cambios en vos mismo/a, no tenemos poder sobre las acciones de los demás. Pero si podemos ser una gran influencia, reflejando esa forma de actuar que sabemos que nos hace una mejor sociedad.

Este virus nos ha venido a recordar el impacto que tiene la acción individual, en el cuidado de una comunidad. Tenemos que usar barbijos, aislarnos socialmente, cerrar trabajos, escuelas y miles de cosas más, para cuidarnos a nosotros y a los demás.

Si te sentiste inspirada/o a comenzar este camino, antes que nada, gracias. Y recordá que como todo proceso, a veces las cosas saldrán mal. No te preocupes, y volvé a empezar.

La puerta se abrió y ojalá seamos muchas personas las que decidamos volver a nuestras rutinas dispuestos/as a dar lo mejor que tenemos adentro. Porque sí, porque queremos, porque elegimos esa opción. Porque sabemos que cada acción cuenta para construir una familia más unida, escuelas más compasivas, ambientes de trabajo más amables, calles más alegres y así una sociedad más humana.

(*) Lic. Relaciones del Trabajo RRHH / Fundadora de Humanly Consultoría