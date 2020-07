Mujeres reales (Escribe: Sara Giri*)

Por: Sara Giri / Joven victoriquense

No sé ustedes, pero de alguna manera me acomplejó más y no me hizo sentir mejor conmigo. De todas maneras, yo me siento bien conmigo hoy, a veces no, a veces me levanto con la idea de hacer dieta, a veces me encanta como me veo, y eso ESTÁ BIEN. El amor propio no es soplar y hacer botellas, es un trabajo de todos los fucking días, tampoco es la verdad de todxs, esa es mi verdad, hoy. Tampoco el amor propio es amar tu cuerpo tal cual es, (no es tan superficial) es por ejemplo salir de donde te hacen daño, donde te humillan o simplemente no te quieren.

Entiendo que amarnos completamente no va a quitar el hecho de que nos sigan hostigando, o que se cumpla la ley de talles, pero es un primer paso.

"Para cambiar el mundo hay que empezar por casa"

Después de que mi madre nos acosara a mí y a todas mis hermanas con el "gorditaaaa" (sin culparla de nada, es como le salió educarnos) creo que hice una especie de escudo. Cuestión, que a veces yo también respondo a una hegemonía porque mira esa cintura bebé. Pero a lo que voy Oriana - no te señalo, ni te juzgo, ni quiero atacarte, al contrario, quiero abrazarte - lamento un montón que tengas trastornos, sos una más del sistema que oprime a las mujeres ser altas y flacas, pero no mostrás diversidad: ser diversa no es así con un poquito de pancita y un par de estrías.

A vos, que ves la misma imagen hegemónica todos los días y no respondés a esos estereotipos, no te sirve mucho que te lo diga porque te lo tenés que decir vos misma… ¡pero ahí va!: Está perfecto que seas como sos, la diversidad de cuerpos es lo que hace a este mundo tan lindo. ¡Sos hermosx!