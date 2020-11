Los campeones de México '86 recordaron al "mejor de todos los tiempos"

"Todavía no caigo, no lo puedo creer, siento bronca" fueron las primeras impresiones de "Checho" Batista en diálogo con radio La Red tras el fallecimiento del "10".

"Lo voy a recordar de la mejor manera, fue el gran capitán. Una persona agradable, no se merecía todo esto. Prefiero recordar las cosas felices que vivimos", agregó el histórico volante central del equipo de Carlos Bilardo en los Mundiales de 1986 y 1990.

Batista contó que en el último tiempo era difícil "tener acceso" a Diego pero que todos los campeones del Mundo se comunicaban a través de un grupo de WhatsApp.

"Él quería vernos pero teníamos miedo de juntarnos por la pandemia. La última vez que lo vi fue en el homenaje a Sergio Gendler en la cancha de Argentinos Juniors. Me quedo con esa imagen, estaba feliz", cerró.

Otro de los campeones que se manifestó en ESPN fue Oscar Ruggeri, que le agradeció a Maradona "por todo" lo que les hizo vivir y aseguró que "nunca habrá otro igual en la vida".

"Nos hizo feliz a todos, era el capitán...", mientras no disimuló el llanto contenido.

"Con Diego hablábamos el mismo idioma, sabíamos que teníamos que salir a ganar y nada más", recordó.

Y el exarquero Nery Pumpido, cercano a Maradona y compañero en México, subió una foto en la que se los ve juntos, con la leyenda: "Te quiero y te voy a extrañar, capitán".

"Tenía la ilusión de que tenga una buena vejez y tranquila. Todos sabemos que tuvo una vida dura y compleja, pero uno pensaba que después de la operación iba a estar bien y se iba a poder reencontrar con los suyos", lamentó Borghi.

Por su lado, Pedro Pasculli afirmó que con la muerte de Maradona se "murió el fútbol" en una entrevista con Telefé. "Me dejó helado la noticia cuando me llegó el primer mensaje y enseguida llegaron todos ratificando. Todavía no soy capaz de entender la noticia".

"Se me murió un amigo. Jugamos en Argentinos, en Argentina, formamos una familia en México y realmente estoy quebrado. Nació hoy la leyenda", concluyó desde Italia.