La columnista de Radio Kermés Cintia Alcaraz recriminó las falencias del Estado que terminaron con el infanticidio de Lucio Dupuy.

"Me parece que esto nos explota en la cara, pero era una bomba que estaba programada. Porque venimos diciendo, desde las organizaciones feministas, el foro de Niñez e incluso los sindicatos, que las áreas destinadas a la protección integral están desfinanciadas, que cuenta con equipos que no se profesionalizan por temas de presupuesto, que tenemos a trabajadoras sociales llevando adelante abordajes mientras tienen que estar pensando que tienen que llegar a cubrir el monotributo, tenemos a acompañantes terapéuticas en la misma precariedad. Ese es un punto del que debemos partir, porque la precarización laboral en las áreas sensibles del Estado determinan la precarización del acceso a derechos básicos en las poblaciones vulneradas", expresó Cintia Alcaraz.

Me parece que esto nos explota en la cara, pero era una bomba que estaba programada

"En el caso de Lucio, lo que tenemos como información preliminar, es que no hubo ningún tipo de información a ninguna institución que diera cuenta de hechos de violencia en el ámbito familiar. Esto es muy grave porque si un niño de 5 años, que por lógica debiera estar institucionalizado, y por lógica debiera tener controles médicos, no pudo ser advertido como una víctima de la violencia, que hoy conocemos que sufría, no tenemos ni para empezar porque la detección es el punto fundante para poder evitar estos hechos que son irreparables. La denuncia es la excepción de la excepción en los casos de violencia familiar", completó.

Esto es muy grave porque si un niño de 5 años, que por lógica debiera estar institucionalizado, y por lógica debiera tener controles médicos, no pudo ser advertido como una víctima de la violencia

Cintia Alcaraz aseguró que "es fundamental que el Estado pampeano empiece a educar a la comunidad en formas no represivas de intervención. No necesariamente cuando conocemos una situación de violencia tenemos que ir a la policía, porque antes de esa institución que además da respuestas ineficientes y tiene una lógica, que no es de resolución, sino de sanción de conflictos. Antes de ir a la policía tenemos que tener abiertas las áreas administrativas para llevar adelante los pedidos de intervención, tenemos que tener abiertas las áreas de Niñez, tenemos que tener claros cuales son los pasos a seguir para pedir esas intervenciones. Y cuando un vecino o vecina lleva adelante una denuncia o pedido de intervención, tiene que tener la garantía del acompañamiento posterior, porque muchas veces existe el no involucramiento porque después no hay acompañamiento. O lo que es peor, cuando se produce una denuncia y no hay una intervención eficaz, quien queda en riesgo siempre es la infancia que está en el ámbito del hogar".

Es fundamental que el Estado pampeano empiece a educar a la comunidad en formas no represivas de intervención

Agregó que muchas veces los pedidos de intervención fracasan por las burocracias del Estado. "La imposibilidad que tiene la burocracia del Estado de trabajar integradamente, interorgánicamente, integralmente e interseccionalmente. Son conceptos complejos que hay que entender de que se tratan. La ley 26061 es una ley de Derechos Humanos que prevé que nuestras infancias sean entendidas como sujetos de derechos, no como sujetos tutelables. Eso implica que hay que mirarlos, escucharlos, poder entender cuáles son los lenguajes, poder entender que estas autonomías progresivas existen y no tenemos que esperar hasta los 16 años para poder escucharles. La prevención debe ser la primera instancia, la situación extrema que vivió Lucio y que terminó con su muerte, lo podemos ver como un hecho excepcional. No todos los días nos matan a un niño, pero todos los días nos violan a los niños, todos los días nuestros niños están en hogares en donde son golpeados, sufren abusos, son humillados, no son acompañados porque esos son hogares que no están constituidos en base a la garantización de los derechos de todos".

Fuente y foto: Radio Kermés.