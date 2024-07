“El haber jubilatorio debe ganarle a la inflación, y no al revés. Nuestros jubilados deben tener tranquilidad de que podrán tener un plato de comida en su mesa, que podrán comprar los medicamentos que necesitan y también disfrutar de actividades recreativas”, agregó.

El proyecto fue tratado en Plenario de Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de la que él es integrante, junto a la de Presupuesto y Hacienda.

Bensusán estimó que con este proyecto “se lograría que no haya disminuciones en lo que cobren, además de establecer el aumento adicional anual que percibirán. Incluso hay un incremento compensatorio, reconociendo a favor de los jubilados la diferencia entre el aumento incluido en el DNU y la inflación, otorgándose una cifra, a partir de abril, por única vez”.

“Es importante también que en este proyecto se incluye a quiénes no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, contemplando un suplemente dinerario para ellos”, dijo.

“Los jubilados no deben pagar el ajuste, tenemos una obligación moral como sociedad, que va más allá del Congreso. Hasta el momento han sido variable de ajuste y es una injusticia. Como legisladores debemos trabajar para que tengan el reconocimiento ganado luego de una vida de trabajo. Prueba de esto es que el proyecto es fruto del acuerdo de varias bancadas”.

Financiamiento de la nueva fórmula

Bensusán aseguró que “de ninguna manera esta nueva fórmula afectará el equilibrio fiscal. Se puede financiar con fondos de las arcas nacionales. La Ley Bases y el paquete fiscal están resignando, en forma voluntaria, una cantidad enorme de recursos económicos en favor de los sectores más pudientes y de grandes empresarios”.

En este sentido amplió que “con lo que el estado nacional cede en concepto de Bienes Personales, RIGI y otros conceptos, tranquilamente puede financiar esta nueva fórmula y más todavía”.

Sentido federal

También consideró como un avance que el texto del proyecto considera la cancelación de las deudas que el gobierno nacional tiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

“Es un importante paso, que se piensen en leyes desde la óptica federal. La Pampa y otras provincias decidieron en su momento no transferir sus cajas previsionales y se hacen cargo de sus jubilados, mientras el estado nacional mantiene deudas importantes con esos estados provinciales, por el compromiso asumido de aportar para cubrir el déficit previsional. Con este proyecto también se establece por ley que nación cumpla”, finalizó.

