Cabot destapó la causa Cuadernos hace unos seis años atrás, para ser más precisos, a principios de 2018. Llevó a la Justicia Federal cuadernos (la mayoría marca Gloria, con espirales) que contenían de puño y letra una cronología de pagos por sobornos en la obra pública en gestión kirchnerista, como punta de un iceberg.

Es decir, lo que arrancó con los Kirchner, destapó también el negociado de los Macri, y terminó cerrando la frutilla del postre con un abogado (ya diremos su nombre) - que en aquel entonces proponía como salida airosa de su defendido (el empresario Eurnekian, de la empresa Armenio donde trabajaba Milei) decir que no eran coimas ni sobornos, sino aportes de campaña.

Si bien no cuajó en su momento… ahora, con ese abogado (ahora sí decimos el nombre) en el poder de turno, sí, Cúneo Libarona, flamante ministro de Justicia del Gobierno de Javier Milei, el empresario Calcaterra (sobrino de Macri) termina por estos días favorecido con esa estrategia y ya dejó de pertenecer a la lista de más de 150 imputados.

Si fuese radio sería oportuno decir, vamos de vuelta: la causa cuadernos explotó como la metodología de cómo el kirchnerismo recaudaba millones de dólares de empresarios también corruptos para financiar su aparato político y enriquecer funcionarios. Pero al tirar de ese ovillo, no tardaron en salir a la luz funcionarios y empresarios macristas. Hasta acá, parece ser más de lo mismo. Pero no tanto. Días atrás, el sobrino de Macri – de apellido Calcaterra - fue salvado con una estrategia judicial que había propuesto el actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, cuando era abogado del empresario Eurnekian. Palabras más, palabras menos, buscó blanquear sobornos y coimas, justificando que se trataría de aportes de campaña.



- ¿Es el antecedente para el camino a la impunidad de toda la clase política en nuestro país sin distinción partidaria? La pregunta es de InfoHuella para el periodista Diego Cabot, quien destapó la causa cuadernos en una investigación para La Nación, medio en el que se desempeña como prosecretario de redacción.

-Sin duda que podría ser un antecedente, porque en realidad lo que la Cámara escribió es un manual de corrupción y de impunidad. Porque si vos pagás coimas en años impares a tu regulador en bolsos, en negro, puede ser de lavado de dinero, no hay problema porque no tiene que estar registrado en ningún lado, lo hacés en años impares digo porque hay elecciones y se lo pagás a tu contralor, al que te da las obras. No importa si es en un bolso de dinero negro en un garage, en una cochera o en un subsuelo o en un sótano, la justicia va a entender que es un aporte electoral. Con lo cual, lo que le estás diciendo a toda la clase política es, si piden plata, háganlo en los años impares, tengan la precaución de que sea relativamente cerca de la campaña electoral y habrá impunidad y en todo caso lo que puede llegar a haber en algún momento si es que alguien lo descubre, es una infracción electoral.

Con lo cual podría ser sí, la impunidad para todos y la consagración del dinero negro para la financiación de la política que es quizás la segunda parte tan importante como la primera. La política se financia con aportes en blanco (algunos) y muy cuantiosos en negro. Y la justicia está diciendo, hacelo, sigan, mantengan esa forma que nosotros vamos a creer que son pequeñas infracciones electorales y no delitos de corrupción.



Diego Cabot nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1970. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Cursó un Master en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella, un posgrado en Opinión Pública en Flacso y un Programa de Desarrollo Directivo en el IAE. En 2004 ingresó a la redacción del diario La Nación como redactor y actualmente es prosecretario de Redacción

-En perspectiva… ¿Es disparatado decir que la Causa Cuaderno terminó siendo una excusa para legitimar la corrupción en nuestro país? Cuando te llegó la info de los Cuadernos… ¿te imaginabas este final?, consultó InfoHuella.

-Bueno, cuando vos investigás al poder, siempre sabés que sos el más débil en la cadena, porque el poder finalmente tiene tiempo, tiene dinero, tiene menos escrúpulos que los que tenemos todos nosotros, con lo cual puede sostener más tiempo sus coartadas y poder armar mejores coartadas.

Desde el momento que inicié esta causa me dedico a trabajar todos los meses, sino trabajo no cobro y si no cobro no puedo vivir. Soy empleado, como tantos empleados, entonces tengo que ir mi día a día tratando de no perder mi trabajo, como todos.

En cambio, el poder tiene otros tiempos, otras formas, otros recursos y menos escrúpulos.

Y, además, mucho dinero. Con lo cual, siempre que se investiga al poder, podés suponer que todo puede quedar en la nada. Y si efectivamente esta argumentación respecto de los aportes políticos se consagra… bueno, sí, es posible que finalmente termine siendo la causa perfecta como para validar la corrupción, como para legitimarla. Es decir, acá en la Argentina todo aporte que pague un empresario a un funcionario va a ser tenido como aporte de campaña, con lo cual estamos solamente frente a una justicia electoral y que tiene que estar un poquito más atenta, pero no una justicia penal. Y eso sería trágico para la vida pública argentina.

-Teniendo en cuenta que cuando sale una investigación de esta envergadura y atrás hay un periodista con nombre y apellido que la da a conocer y, además, la lleva a la Justicia, sufriste el reflejo de políticos, funcionarios y empresarios de: ¿matemos al mensajero? ¿Qué fue lo que más te hizo ruido (o molestó)?

-Sí, obviamente que sentí esto de matar al mensajero, lo hicieron de mil maneras. Me atacaron un montón reputacionalmente y también físicamente. Tuve todo tipo de acciones, desde robos, roturas de autos, persecuciones, en fin. Muchas, muchas cosas durante estos años que siempre preferí guardármelas.

Desde lo reputacional siempre abusaron de mí. En La Pampa, de hecho, muchos medios de allá jamás nadie me consultaba y ponían cualquier cosa de mí.

Entonces, sí, sentí eso, no guardo ningún rencor, ni tampoco le contesté a nadie, que cada cual haga periodismo como puede o como crea.

Yo hago de la manera que quiero y que puedo y que siento, de acuerdo a mis valores éticos, nunca jamás referí a ningún periodista, nunca jamás polemicé con nadie, nunca jamás hice de todas esas cosas que me pasaron como una parte importante de esto. Siempre traté de dejarlo afuera.

Pero bueno, mis colegas han sido duros y obviamente también los implicados. De unos, o si querés, de los imputados, uno espera ciertas reacciones y de otros te sorprende, pero bueno, son las reglas del juego y hay que jugarlas. Y yo las jugué, creo que con mis herramientas y con mis formas. Como te digo, no vas a encontrar ninguna respuesta ni ninguna polémica a ningún colega, jamás. Siempre cada cual dijo lo que quiso y yo me quedé en silencio esperando que el tiempo pase y que los hechos se sedimenten. Así que es cuestión de esperar y de tener paciencia.

Ahora, en algún punto, esto de Calcaterra, que considere que son pagos electorales, desde el punto de vista periodístico, no deja de ser una gran noticia para mí, porque finalmente esa tesis está basada, o si querés, se sostiene, en el hecho de que ellos reconocen que pagaron. Que fue nuestra investigación.

Nosotros dijimos en su momento que había un tipo que recaudaba y que pasaba por las empresas y se llevaba miles de dólares. Y ellos dicen, sí, sí... efectivamente. El propio de Calcaterra dice, sí, sí, efectivamente yo pagué 200.000 dólares, 100.000 dólares, pagué. Lo que pasa es que era un aporte electoral. La justicia le creyó. Ahora nuestro trabajo de contar hechos y narrar historias está absolutamente comprobado por justamente estas mismas resoluciones. Con lo cual, en algún punto, como te digo, había que esperar que la justicia, el tiempo, nos dé la razón, aunque esa razón, como en este caso, no sea una respuesta de la República.

Pero bueno, estamos en esta Argentina que decide validar gobiernos muy corruptos y, por otra parte, tampoco demanda.

La sociedad argentina no demanda justicia a los gobiernos. Demanda cuestiones más económicas u otro tipo de bienestar, pero la justicia no es una gran demanda cuando se vota. Son otros los temas que están siempre a tope de agenda y por ahí es entendible porque hay una cantidad de gente, medio país, que no llega a fin de mes, con lo cual las discusiones o las digresiones sobre el tema corrupción casi que es un privilegio de una parte de la sociedad.

