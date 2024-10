El rector de la UNLPam participó de la marcha al Congreso en defensa de la Universidad pública

“Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional estuvimos presentes en la marcha junto a los docentes, sindicatos, no docentes y estudiantes universitarios, además de toda la sociedad que acompañó este reclamo, para decirle basta a esta situación de desfinanciamiento de nuestro sistema universitario y científico”, dijo Alpa.

El rector expresó: “Este año se agravó lo que corresponde a la situación salarial, docente y no docente, de las becas de los estudiantes, de las obras de infraestructura que tenemos paradas y que son tan importantes, y también del sistema científico. Estamos convencidos que a pesar de esta campaña furiosa del gobierno que está haciendo para desprestigiar al sistema científico y universitario, inclusive desdiciéndose en su información de los últimos días. Esta marcha lo que quiere es visibilizar y mostrarle al Poder Ejecutivo que la sociedad está en contra del veto y al Congreso que le pide que ratifique la ley”.

“Las Universidades no son un problema como nos quieren imponer algunos, sino una de las instituciones de más prestigio que tiene nuestro país y que representa la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que enfrenta nuestra Nación. La economía no es una cuestión de llegar a un número mágico que tiene que dar cero, la economía es un tema de prioridades. Y si no se privilegian prioridades como la Universidad, el desarrollo de la Nación será una utopía”, afirmó.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: