PAMI simplificó el trámite: el paso a paso para lograr la cobertura del 100% en medicamentos

Desde ahora, quien cumpla los requisitos, podrá hacer el trámite sólo con el DNI y número de afiliado, según anticiparon a Infobae .

Uno de los cambios más importantes es que ya no será necesario presentar la declaración jurada sobre bienes, ya que la obra social puede acceder a estos datos personales en el sistema y comprobar si el afiliado cumple los requisitos para acceder al subsidio social.

El trámite se podrá gestionar en todas las agencias de PAMI del país, y no será necesario sacar turno previo, según pudo saber Infobae. También puede realizarse en forma online, en el sitio web de PAMI.

Para quienes se acerquen a una dependencia de la obra social, si cumplen con los requisitos, el trámite quedará aprobado en el acto, y para quienes inicien la gestión en la página web de PAMI, el tiempo de respuesta será dentro de las primeras 24 horas , según aseguraron fuentes de la obra social a Infobae . El trámite podrá realizarlo el jubilado o pensionado afiliado, su apoderado o familiar.

Si bien se agilizó el trámite y ya no se deberá presentar la declaración jurada de bienes, es importante remarcar que los requisitos para acceder al subsidio social son los mismos que se informaron a principios de mes.

Esto son: tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($389.398, según los valores de diciembre) o menores a 3 haberes en hogares con convivientes con Certificado Único de Discapacidad; no estar afiliados a una prepaga; no tener más de un inmueble, ni un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; y no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

Aquellos jubilados y pensionados que cobren más de 1,5 haberes mínimos, puede solicitar el beneficio por vía de excepción si el costo de los medicamentos equivale o supera el 15% de los ingresos, presentando informe social, escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y revalidación médica.

Otro de los pasos que se simplificó está vinculado a la renovación del subsidio. Según informa PAMI en su sitio web, ya no será necesaria la renovación del trámite siempre y cuando el afiliado siga cumpliendo los requisitos del subsidio social.

Los afiliados veteranos de la Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a los requisitos exigidos, pero también deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

El paso a paso del trámite

Subsidio social de PAMI: cómo es el trámite presencial en agencias

Presentar el DNI y la credencial de afiliado.

Acudir a la agencia PAMI más cercana. No es necesario completar una declaración jurada. Los agentes revisarán los datos en el sistema para verificar si se cumplen los requisitos. Aprobación inmediata si se cumplen los requisitos. Si se necesitan hasta cuatro medicamentos, la solicitud será aprobada en el momento y se podrán retirar en la farmacia los medicamentos con cobertura total. Si se requieren cinco o más medicamentos, el médico de cabecera deberá completar un formulario especial para justificar la solicitud.

Subsidio social de PAMI: cómo es el trámite en la web

Ingresar al sitio web de PAMI. Acceder a la sección de “Trámites Web”, seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego hacer clic en “Iniciar este trámite”. Completar los datos personales. Introducir el número de afiliación, DNI y el número de trámite que figura en la última versión del DNI. Llenar el formulario de contacto. Indicar si el trámite lo realiza el titular o un familiar, junto con un número de teléfono y un correo electrónico. Verificar los requisitos. Revisar la lista de requisitos para acceder al subsidio social y confirmar si se cumplen para continuar. Esta sección es la que más se simplificó al ser interactiva, sin necesidad de descargar formularios. Responder tres preguntas clave. ¿Poseer activos societarios? ¿Tener un familiar a cargo con discapacidad? ¿La receta está en papel? En ese caso, subir una foto o archivo PDF de la receta. Si las recetas son electrónicas, continuar. Opcional: dejar un comentario adicional. Utilizar el campo de texto disponible para detallar los nombres de los medicamentos que se necesitan. Finalizar la carga. Hacer clic en “Finalizar carga de documentación” para revisar y confirmar la información. Recibir el número de caso. Confirmar los datos para que el sistema genere un número de caso y así realizar el seguimiento. Recibir la respuesta dentro de las primeras 24 horas.

Cuáles son los requisitos para tramitar el subsidio

El subsidio por razones sociales para medicamentos de PAMI está destinado a los afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos ambulatorios con descuento. Los medicamentos se entregan con cobertura total, siempre que el afiliado cumpla con las siguientes condiciones:

1 - Ingresos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos

En hogares con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos

2 - Situación patrimonial

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo

No ser propietario de más de un inmueble

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo

No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad (excepto en hogares con conviviente con CUD, donde se permite un vehículo con esta antigüedad)

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

3 - Excepción por vulnerabilidad económica:

Si los ingresos superan los límites, pero el costo de los medicamentos equivale o supera el 15% de los ingresos, se puede solicitar la cobertura mediante una vía de excepción. En este caso, PAMI pedirá:

Informe social

Escala de vulnerabilidad sociosanitaria

Revalidación médica

La decisión de implementar el subsidio social se enmarca en un reordenamiento de la cobertura de medicamentos para los más de 5,3 millones de afiliados de la obra social. Según el PAMI, estas medidas forman parte de una “gestión planificada y eficiente” que ejecutó readecuaciones progresivas a lo largo del año.

Las autoridades aseguran que la nueva modalidad garantiza que quienes realmente necesitan los medicamentos tengan acceso a ellos, pero sin perder el objetivo del equilibrio financiero del organismo.

Cuando el 2 de diciembre se publicó el comunicado del PAMI con los nuevos requisitos para la cobertura al 100%, el director del PAMI, Esteban Leguizamo, remarcó que “no se retiraron medicamentos del vademécum y que todos siguen disponibles”.

“Aquel afiliado que no pueda pagar el tratamiento puede tramitar el subsidio social en cualquier agencia del país o de manera online. Es un trámite simple y ágil”, afirmó. Además, subrayó que el PAMI mantiene la mayor cobertura de medicamentos del sistema de salud, con un rango del 50 al 80%, y aseguró que quienes no puedan afrontar el costo tendrán acceso al subsidio para continuar con su tratamiento.

Es importante remarcar que Programa de Medicamentos PAMI incluye cluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente para tratamientos de enfermedades como el cáncer, diabetes, hemofilia, VIH, hepatitis B, trasplantes, artritis reumatoidea e insuficiencia renal crónica, entre otras patologías.

