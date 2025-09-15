Aftosa: en 2026 se dejarán de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos

InfoHuellaZonales11 de septiembre de 2025
Intendentes y presidentes de comisiones de fomento peronistas del oeste de La Pampa se reunieron en la localidad de La Reforma junto a los coordinadores partidarios de la campaña en la región, Pascual Fernández, Pablo Boleas y Andrea Bautista.
InfoHuellaZonales11 de septiembre de 2025
Una joven de 22 años del oeste de La Pampa denunció a su expareja por violencia de género, tras años de sufrir episodios de maltrato físico, verbal y psicológico. La pareja se había conocido en el ámbito de las carreras de caballos y mantuvo una relación de aproximadamente tres años, marcada por idas y vueltas y situaciones de violencia recurrentes.
InfoHuellaZonales14 de septiembre de 2025
Una explosión en el cielo sorprendió a vecinos de distintas localidades de La Pampa y el oeste bonaerense. El fenómeno ocurrió este sábado, a las 19.20 horas, cuando un bólido ingresó a la atmósfera terrestre y dejó tras de sí una intensa luminosidad.
Escribe en InfoHuella: Norberto AsquiniColumnas15 de septiembre de 2025
Como respondiendo a un llamado histórico, la máquina del peronismo en La Pampa se puso en marcha camino a las elecciones de octubre. Hace unos meses, todo era incertidumbre sobre cómo se iban a comportar cada sector o si Milei iba a plantar bandera en la provincia con una victoria. Ahora, con el envión de las elecciones ganadas por el PJ en Buenos Aires hace una semana, hay una expectativa que hace tiempo no se veía que aceleró procesos y empujó a definirse a dudosos y reticentes. Un factor ordenador al interior del peronismo.
InfoHuellaAl Campo15 de septiembre de 2025
El Gobierno modificó el plan de vacunación contra la aftosa. ¿En qué consiste la medida del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que entrará en vigencia en 2026?