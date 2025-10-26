Allanamiento en Victorica durante la jornada electoral

Pasado el mediodía de este domingo, agentes del Grupo Especial de la Policía de La Pampa realizan un allanamiento en un domicilio del barrio Polideportivo de Victorica.

Zonales26 de octubre de 2025InfoHuellaInfoHuella
allanammdd

Según trascendió de fuentes oficiales, el procedimiento se lleva a cabo en el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego.

“Es por una causa de amenazas con armas de fuego que nada tiene que ver con el acto eleccionario, el cual se desarrolla con total normalidad en la localidad”, expresaron a InfoHuella fuentes policiales.

El operativo cuenta con la presencia de personal policial local y del Grupo Especial.

