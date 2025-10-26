Allanamiento en Victorica durante la jornada electoral

Según trascendió de fuentes oficiales, el procedimiento se lleva a cabo en el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego.

“Es por una causa de amenazas con armas de fuego que nada tiene que ver con el acto eleccionario, el cual se desarrolla con total normalidad en la localidad”, expresaron a InfoHuella fuentes policiales.

El operativo cuenta con la presencia de personal policial local y del Grupo Especial.

