Santa Isabel: los hermanos Cabral emocionaron al tocar el Himno en el Colegio El Bardino

A veces hay momentos simples que quedan guardados para siempre. Tal vez porque la música tiene esa capacidad de tocar fibras profundas o porque algunas escenas logran unir la memoria, la familia y la identidad de un pueblo —que siempre es grande, celeste y blanco—. Ocurrió en el Colegio Secundario El Bardino, en Santa Isabel, durante una Fiesta Patria,
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Con un acordeón y una guitarra, los hermanos Martín y Leonel Cabral interpretaron el Himno Nacional Argentino y emocionaron a quienes participaron de la Fiesta Patria. No hubo estridencias ni grandes escenarios. Solo música nacida desde las raíces, de esas que abrazan el alma y hacen viajar a los recuerdos.


Martín, egresado del Colegio El Bardino, contó a InfoHuella que comenzó a tocar el acordeón cuando tenía apenas 8 años. A su lado estuvo Leonel, su hermano menor, que hoy transita sus primeros pasos con la guitarra y también se anima al acordeón.
LOS CABRAL
Pero detrás de la música también hay historia familiar. Martín recordó a sus abuelos Claudia y Valentín Cabral, ya fallecidos, nacidos y criados en el Puesto El Olmo, en Emilio Mitre. Allí, entre médanos y jarillales del oeste pampeano, en las reuniones familiares siempre estuvo presente algún chamamé.

En nuestra familia la música siempre fue algo muy importante

Y quizás por eso la interpretación del Himno tuvo algo distinto. Porque no solo sonaron acordes: también estuvieron presentes las raíces, las enseñanzas de los mayores y el orgullo de una identidad que sigue viva en las nuevas generaciones.
La invitación para participar del acto patrio llegó desde el colegio y ellos dijeron que sí. Esta mañana estuvieron allí, frente a alumnos, docentes y familias, regalando una interpretación sencilla y profundamente emotiva. De esas que nunca están de más…

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