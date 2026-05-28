Santa Isabel: los hermanos Cabral emocionaron al tocar el Himno en el Colegio El Bardino

Con un acordeón y una guitarra, los hermanos Martín y Leonel Cabral interpretaron el Himno Nacional Argentino y emocionaron a quienes participaron de la Fiesta Patria. No hubo estridencias ni grandes escenarios. Solo música nacida desde las raíces, de esas que abrazan el alma y hacen viajar a los recuerdos.



Martín, egresado del Colegio El Bardino, contó a InfoHuella que comenzó a tocar el acordeón cuando tenía apenas 8 años. A su lado estuvo Leonel, su hermano menor, que hoy transita sus primeros pasos con la guitarra y también se anima al acordeón.

LOS CABRAL

Pero detrás de la música también hay historia familiar. Martín recordó a sus abuelos Claudia y Valentín Cabral, ya fallecidos, nacidos y criados en el Puesto El Olmo, en Emilio Mitre. Allí, entre médanos y jarillales del oeste pampeano, en las reuniones familiares siempre estuvo presente algún chamamé.

En nuestra familia la música siempre fue algo muy importante

Y quizás por eso la interpretación del Himno tuvo algo distinto. Porque no solo sonaron acordes: también estuvieron presentes las raíces, las enseñanzas de los mayores y el orgullo de una identidad que sigue viva en las nuevas generaciones.

La invitación para participar del acto patrio llegó desde el colegio y ellos dijeron que sí. Esta mañana estuvieron allí, frente a alumnos, docentes y familias, regalando una interpretación sencilla y profundamente emotiva. De esas que nunca están de más…

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