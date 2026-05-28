Estudiantes de Comunicación Social de la UNLPam presentan la "Semana del Periodismo" con actividades abiertas

Con el hashtag “#comunicaciónsocial nos convoca”, las actividades se desarrollarán entre el 3 y el 12 de junio y abordarán temas vinculados al periodismo, la comunicación pública, la memoria, el streaming, el fotoperiodismo y los desafíos actuales de la comunicación con perspectiva de género.

Estudiantes de Comunicación expresaron a InfoHuella que la programación comenzará el miércoles 3 de junio con una actividad sobre veracidad de la información titulada ¿Cómo sabés si es cierto?, destinada a reflexionar sobre noticias falsas y circulación de contenidos. Ese mismo día, desde las 10:30, se realizará la columna Del derecho a los hechos, impulsada por la Acción de Extensión Universitaria junto a SiPreN (Sindicato de Prensa de La Pampa).

El Día del Periodista en Argentina es el 7 de junio.

El jueves 4 tendrá lugar el panel Streaming y periodismo, donde jóvenes conductores compartirán experiencias y además se presentará un Trabajo Final de Carrera.

Uno de los momentos destacados será el viernes 5 de junio con el espacio A 50 años del golpe: prensa, periodismo y memoria en La Pampa, una propuesta orientada a reflexionar y debatir junto a periodistas invitados sobre el rol de los medios y la memoria colectiva.

La segunda semana continuará con actividades sobre acceso a la información pública, fotoperiodismo y comunicación en clave de género. Entre ellas se destaca una exposición del fotoperiodista Víctor Badagliacca y una charla debate sobre los desafíos actuales de comunicar con perspectiva de género.

Desde la organización también informaron que estudiantes de los talleres de Producción Radiofónica realizarán coberturas especiales en vivo mediante móviles radiales y transmisiones por streaming para distintas emisoras pampeanas y plataformas digitales.

La iniciativa busca no solo celebrar el Día del Periodista, sino también generar espacios de encuentro, discusión y construcción colectiva en torno al presente y futuro de la comunicación social.

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