Murió Hermes Binner 

"Presentó como complicación neumotórax espontáneo primario que requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural", precisó el comunicado firmado por Santiago Moragues, director médico de la clínica de la localidad de Casilda donde el también ex diputado nacional estaba internado.

Su "evolución clínica es desfavorable, sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva", añadió el texto que dio detalles del diagnóstico.

El ex intendente de Rosario entre 1995 y 2003 y ex gobernador de Santa Fe entre 2007-2011 estaba alojado desde diciembre último en el geriátrico Los Naranjos, de Casilda, afectado por alzheimer avanzado y complicaciones renales.

Fue internado el domingo último en un sanatorio Primordial, de esa misma localidad, por un cuadro de "neumonía aguda". Se le realizaron los hisopados para detección de coronavirus y los resultados dieron negativo.

El pasado 5 de junio, Binner cumplió años y el Partido Socialista organizó en su homenaje un aplauso digital. "No nos reconoce y me pone muy triste", había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de Santa Fe Miguel Ángel Cappiello.

El arco político lo despidió en las redes sociales. Uno de los primeros en recordarlo fue el exgobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz. "Tu amistad sincera, tus convicciones y tu energía transformadora, así como tu estilo de liderazgo claro, firme y democrático, serán para mi un recuerdo imborrable y para todos una guía y un ejemplo", escribió al enviarle un abrazo a su familia.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, también hizo lo propio. Destacó que Binner era un "gran dirigente y excelente persona". "Siempre pensó y trabajó por un país mas grande y más justo", subrayó.