Por Graciela Suárez: "Modos y modos de decir"

Puristas de la lengua que ululan por redes sociales mencionan a la RAE cual si fuera autoridad indiscutible a la hora de sentenciar cómo debe hablarse y cómo no. La verdad a mí, como docente de Lengua y Literatura, siempre me resultó más atrapante ( sobre todo si tenemos en cuenta que como docentes estamos formando personas senti- pensantes al decir de Eduardo Galeano), mostrar el poder de la lengua para decir así como también para sugerir, esconder, metaforizar, apelar a más de un sentido.

Es que jugar con el lenguaje te da el poder de decidir cómo querés dar a conocer algo que pensás. Es fundamental conocer la regla para esto, pero también es fundamental poder jugar con el uso. Cuando una persona enuncia algo se supone que se hace cargo del peso de esa palabra, por eso es muy importante saber cómo decirlo.

Cuando la comunicación es institucional, es decir: cuando hablás en nombre de otro, otra, otre, cuando representás a un enunciador que tiene el poder de llegar a mucha gente, tu responsabilidad es aún mayor, porque tenés ahí la posibilidad de generar opinión en infinidad de personas.

Pensando en éstas y otras cosas acerca del poder del lenguaje, me encuentro con un tweet del diario Clarín del día 26 de julio de 2020, que hace referencia en pocas palabras al femicidio de Julieta en Santa Fe.

Más de uno lee y dice ¿"pero qué tiene de malo este tweet"? Y sí, la verdad es que yo leo y me digo a mí misma que tiene de malo lo suficiente como para que advirtamos la mirada sesgada que tiene sobre la víctima. El pequeño tweet dice, sin decir directamente. ¿Cómo lo hace? Simplemente apelando al uso de ciertas voces, formas y acepciones, a saber:

· Primero, el verbo utilizado : "Pregonar": 1-Publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos./2- Anunciar en voz alta la mercancía o el género que se lleva para vender". Pregonar... como si el Ni una menos fuera mera mercancía o slogan vacío a gritar por las calles. Mmm...

· Después, la perífrasis verbal que no es otra cosa que eufemismo llano: "terminó siendo ( víctima)" . Casi como si el convertirse en víctima de femicidio se tratase de una consecuencia de su accionar.

· Luego, la bajada: "Tenía 19 años y su cadáver fue hallado en casa de un joven..." Ajá. Uso de la voz pasiva... ¿Y por qué la voz pasiva? ¿Será porque eligen no enunciar en voz activa? " Tenía 19 años, un joven la asesinó y ocultó el cuerpo en su casa"... No, así no. Mejor queda el " su cadáver fue hallado...”

En fin. Acá termina el tweet. Tengo entendido que recibió tantas muestras de repudio que fue modificado.

Cuando escribís para llegar a mucha gente, sabés que estás construyendo sentidos , mirada, opinión. Estás diciéndole sí a una mirada subjetiva de la realidad y a la vez diciéndole no a muchas otras miradas . Si bien todos los temas pueden ser importantes, cuando la cosa se trata de un femicidio, no podés dejar lugar a dudas. Tenés que deconstruír la mirada patriarcal, tenés que dejar de revictimizar a la víctima y poner tu mirada certera en el victimario , el macho violento que decidió terminar con la vida de la mujer porque la consideraba su cosa, su propiedad. Y tenés ( es tu deber si sos el redactor) que decirlo sin vueltas, enarbolar la acción, tomar partido desde la cuestión de género, porque si no seguís reproduciendo la violencia machista utilizando esa arma tan poderosa y arrasadora que es el lenguaje.

Prestar atención a estas maneras de contar lo sucedido, nos da como lectores el poder de saber qué historia nos quieren contar.

#NiUNaMenos.