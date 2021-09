Tantas veces habíamos intentando el debate por el aborto y tantos obstáculos habíamos encontrado en su gobierno. En el gobierno de la mujer que había organizado este país como nunca antes nadie.

Y no, no me había podido enamorar, pero había podido estudiar, habían podido militar ideas y prácticas políticas latinoamericanistas debido y como consecuencia del proceso político cultural que arrancó en 2003. Había aprendido de derechos humanos como no me habían enseñado Kapeluz ni Santillana.

¿Cuántas batallas, incluso las íntimas, se pueden dar a la vez? ¿Cuántos campos se pueden transformar y en qué tiempo?

Los funcionarios tienen que ser tercos, dice Cristina entre tantas estrategias de gobierno que inventó en esto que siempre es una contingencia. Y claro, si la terquedad es una forma de supervivencia que aprendimos las mujeres para arremeter con nuestras ideas y hacerlas realidad.

No me fuerzo a ser peronista, soy una feminista comunitaria que vota al peronismo porque es la expresión que mejor me convoca. Soy una feminista comunitaria que ve como en todos los gobiernos el extractivismo avanza y entonces elegir con quiénes discutir y disputar es el punto neurálgico.

Ya entendí que todo no se puede, pero que es posible hacer un montón si nos animamos a interpelar con las convicciones y las ideas claras.

No me pude enamorar, seguramente es una limitante muy mía. Pero qué admiración le tengo a las que van por la vida siendo tercas.

Foto: Télam