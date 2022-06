Cefaloca: la neuróloga pampeana que sacó el consultorio a las redes

Se llama Fiorella y sus apellidos son dos: Martin Bertuzzi. El básquet y su pase del María Auxiliadora en cuarto grado al Domingo Sabio cuando se hizo mixto le fueron marcando su adolescencia en la capital pampeana. Ese deporte de hombres robustos que uno ve en las carpetas del secundario colgados de un inalcanzable aro fue su deporte elegido. No solo jugó para Estudiantes, sino que fue parte de la Selección Pampeana y disputó dos Juegos de la Araucanía.

Fiorella, con la camiseta del Club Estudiantes de Santa Rosa

Cuando egresó del Domingo Sabio, el deporte quedó relegado. Fiorella estudió Medicina y luego hizo la especialización en Neurología en el Instituto Universitario del Hospital Italiano en Buenos Aires. Luego, se especializó en cefalea. En 2020, en plena pandemia, nació Lucía, su única hija.

MIGRAÑOSA

La probabilidad dice que el 99 por ciento de la humanidad va a tener un dolor de cabeza como mínimo a lo largo de su vida. “El 9,5 por ciento de los argentinos somos migrañosos, dice Fiorella, y se incluye en ese casi 10 por ciento. “Yo soy migrañosa crónica y no por dolerme la cabeza es que un día me propuse crear “Cefaloca”, mi cuenta en Instagram”, agregó.

-¿Cómo surgió Cefalea?

-En el consultorio conectaba con los pacientes. Había algo de empatía. Se sentían escuchados, porque lo necesitan. Ocurre que para quienes no sufren el dolor de cabeza suelen poner cara de “¡Ah, otra vez te duele la cabeza!”. Como que genera fastidio, porque es algo que no se ve, sino que se siente. Y la migraña – según la Organización Mundial de la Salud – es la sexta causa de discapacidades. Escuchar al paciente es primordial, porque en la consulta lo que se trata de hacer es recabar información donde uno trata de sacar el patrón del dolor.

-¿Cómo surgió esto de llevar el consultorio a las redes?

-En 2019, mi ginecóloga, que es Florencia Salort (@flordegineco) me impulsó a esto. Me dijo, tenés que hacer redes. En las fiestas de Año Nuevo de 2021, cuando fui a Santa Rosa, mi hermana Costanza me recomendó una persona que me podía dar una mano. Allí conozco a Anto Giordano y su equipo – que también es pampeana-, quien trabaja en la publicación de los contenidos que voy generando desde Cefaloca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cefaloca | Esp. en Neurología (@cefaloca)

Fiorella cuenta que no fue fácil sacar el consultorio y volcarlo en redes, como ocurre con otras especialidades como ginecología o sexología. “No fue fácil. Cuando uno expone lo que hace, lo primero que aparece es la crítica. Y he notado que hay quienes lo miran como poco profesional hablar de cefalea en Instagram. Pero en lo personal me ha enriquecido. Mi especialidad es mejorar la calidad de vida del paciente. No trato enfermedades donde esté en riesgo la vida de una persona. Mi objetivo es, a través del conocimiento, acercar una herramienta de base para que se sientan identificados, para que entiendan que hay un montón de otras personas que pasan por lo mismo.

-¿Cómo lo ven los pacientes o tus seguidores?

-Es de gran ayuda. Yo notaba que los pacientes se olvidan muchas de las cosas que les decía en la visita. Ahora me encuentro que hay pacientes que vienen a la primera visita como empoderados. Pueden mirar en fotos o videos qué es una migraña, una cefalea. Un lugar donde el paciente se sienta escuchado. Que pueda encontrar por qué le duele la cabeza. También pasa que hasta los colegas recomiendan que sigan la cuenta, porque les resulta interesante las publicaciones.

LOS MEMES DE MIGRAÑAS

Fiorella cuenta con una enigmática paciente que hace memes de migrañas (@migranasmeme) pero que no ha dado a conocer su identidad. “Sé que es paciente mía, pero hasta acá no sé de quién se trata. Aporta un toque de humor ácido y ayuda a descontracturar todo lo que conlleva este trastorno crónico”, finaliza Fiorella.

