¿Combinaciones o internas? Lo que puede venir en Juntos por el Cambio La Pampa

No hay todavía fecha para las próximas elecciones (aunque todos descuentan el desdoblamiento) y la situación nacional lleva a desacelerar algunas decisiones en la política pampeana, pero eso no significa que no se vaya pensando en los tiempos electorales. Es lo que está pasando en Juntos por el Cambio.