Entre La Pastoril y Telén: Una historia de muñecas, de una medalla y de Escuelas Hogares

“El director de la Escuela La Pastoril – Enrique Sosa - me cuenta muy breve su historia. Me dice: ‘se murió su papá’. La nena tenía seis años y como yo tenía una hija de la misma edad, me eligió a mí para recibirla”, cuenta la maestra de la desaparecida Escuela Hogar de La Pastoril.

Fue en 2003. La docente agrega que la niña era chiquita, temerosa y tenía un puño cerrado. Cuando llegó el momento de bañarla, la invitó a abrir la mano apretada. Cuando abre la mano, tenía una medalla. “Me mira y me dice: ‘a esta medallita me la regaló mi papá, que se murió’”.

La niña de seis años que llegó como sola a la Escuela de La Pastoril traía una caja con muñecas. A los pocos meses, la reclamó un familiar y la nena se fue. La maestra se quedó con la caja de muñecas y la medalla.

REENCUENTRO

“En estos 19 años me separé, me mudé más de una vez, pero la caja siempre estuvo conmigo. Hace unos días, nos contactamos por mensaje y me preguntó por las muñecas y la medalla. Esa niña de seis años ahora tiene 25, está en Telén”, sostiene la maestra.

Este 18 de noviembre, la niña de seis años que llegó como sola a la Escuela de La Pastoril se volvió a juntar con la maestra. Esta vez, era la docente quien tenía la caja con las muñecas, la medalla y las manos abiertas para darle un abrazo interminable.

Podría ser una historia anónima de las tantas que han poblado las Escuelas Hogares en el oeste. Pero tiene nombres: Jésica Alcoba, la niña de seis años que llegó como sola a la Escuela de La Pastoril. Leonardo Alcoba, conocido como El Boliviano en Telén, el papá de Jésica. Y Lorena Nicolás, la maestra.