-¿Quién es Ariel Muñoz?, le consulta InfoHuella.

-Soy un militante justicialista, peronista. Empecé a militar en 2003, fui secretario adjunto de la Juventud Peronista. Hoy integro la agrupación Pistarini, que es un espacio integrado por compañeras y compañeros que no se sienten interpelados por las fracciones mayoritarias del PJ local, como La Cámpora y La Plural.

Ariel Muñoz, desde diciembre, representará a La Pistarini desde el bloque Frejupa en el Concejo Deliberante de Victorica

-¿Por qué Pistarini?

-Pistarini, por Juan Pistarini. Quien desde Victorica llegó a Nación como Ministro de Obras Públicas del primer gobierno del General Juan Domingo Perón. La Pistarini es un espacio que desde el 10 de diciembre tendrá su banca en el Concejo Deliberante como integrantes del peronismo victoriquense. Es un orgullo y responsabilidad ocupar ese lugar que, más allá de que lo ocupe una persona, estará representado por el espacio que integro. En la agrupación contamos con exconcejales, docentes, profesores de Historia, referentes de la cultura, licenciados en Economía que brindarán cada uno y una sus conocimientos para desarrollar un asesoramiento durante los próximos cuatro años.

-El domingo hay elecciones. ¿Cómo te encuentran las PASO?

-En el Frente de Todos, ahora Unidos por la Patria, tenemos que acompañar a Ariel Rauschenberger nuestro candidato a diputado nacional que irá en las dos boletas de los precandidatos a presidente de la Nación. Por un lado, Sergio Massa y por otro Juan Grabois. En La Pistarini hay libertad de acción y, en lo personal, este domingo acompañaré a Grabois. Los integrantes de nuestro espacio - dentro del campo nacional y popular – han salido a militar para Massa y, en mi caso, para Juan Grabois.

-¿Por qué Grabois?

-Me identifica. Destaco su coherencia política, su militancia. Lo creo el más parecido al pueblo o, dicho de otra manera, el que tiene más pueblo en su ADN. Me moviliza esto de arriba los de abajo: por techo, pan y trabajo. Me siento interpelado con su mirada y proyecto de país. Esto de nacionalizar recursos estratégicos, como el litio o las energéticas. En estas PASO, uno vota al que quiere, porque en octubre, uno va a votar al que puede, teniendo en cuenta lo que va a quedar y cómo se va a ir acomodando el tablero. Hoy Juan Grabois me brinda el reaseguro ideológico, por ello mi voto de este domingo es para su proyecto y mirada de país, que también es el mío.

Espero que este domingo más de un argentino y argentina vean a Juan Grabois como aquel que desafía las superestructuras de la política y de las cúpulas arraigadas por militantes que con puesto en mano tienen un auto con chofer a sus pies. Tanto Juan Grabois y Patria Grande no son partidarios de esa manera de ver la política y es por ello que me identifico.

ARTÍCULO RELACIONADO:

TÍTULOS EN INFOHUELLA.