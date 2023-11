Más del 50% de las personas tienen dificultades para encontrar ropa de su talle

A casi cuatro años de la sanción de la Ley de Talles, el 64% de las personas encuestadas por AnyBody, la organización impulsora de la normativa nacional, respondió que no encontrar los talles las llevó a "cuestionar su cuerpo", a sentir 'tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren'.