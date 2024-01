Desde las escalinatas del Congreso de la Nación, el flamante mandatario afirmó que su gobierno dará por "terminada una larga y triste historia de decadencia", comenzando "el camino de reconstrucción" de la Argentina. "Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata", señaló.

Le ganó a Massa en 21 provincias; anunció una “reconstrucción de la Argentina”, reclamó al Gobierno que “se haga cargo” hasta el 10 de diciembre y advirtió que no tolerará protestas violentas.

A casi cuatro años de la sanción de la Ley de Talles, el 64% de las personas encuestadas por AnyBody, la organización impulsora de la normativa nacional, respondió que no encontrar los talles las llevó a "cuestionar su cuerpo", a sentir 'tristeza porque sus cuerpos no encajan con la ropa que quieren'.