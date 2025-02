La Pampa, la provincia que planificó la mayor cantidad de horas de clase en primaria para este 2025

Las 11 provincias que no alcanzan el mínimo de horas de clase para los alumnos de jornada simple son San Juan (756), San Luis (756), Santa Cruz (748), Chubut (744), Tucumán (740), Buenos Aires (732), Tierra del Fuego (728), Formosa (720), Chaco (716), Jujuy (708) y La Rioja (708).

Los datos surgen del informe “Calendarios escolares 2025”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Gustavo Zorzoli (educador y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

El documento enviado a InfoHuella releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores. El informe subraya que en Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días efectivos de clase.

La normativa del Consejo Federal de Educación establece un piso de 190 días de clase, por encima de la Ley 25.864 de 2003, que fijó un mínimo de 180 días. En noviembre de 2024, el CFE definió que un día “efectivo” de clase en el nivel primario debe tener un mínimo de 4 horas reloj de actividad pedagógica, y estableció que los calendarios escolares de 2025 debían garantizar 760 horas reloj anuales. La novedad es que las horas de clase pasan a ser la principal unidad de medida del tiempo escolar, ya que deben recuperarse (no sólo compensarse) cada vez que el mínimo no sea alcanzado.

Las cifras del nuevo informe sobre calendarios escolares surgen de contabilizar la cantidad de días y de horas de clase previstos de acuerdo con el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. De ese total se restaron los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, se descontaron también las jornadas institucionales previstas en días lectivos.

Según este cálculo, solo 8 provincias cumplen con los 190 días de clase acordados en la Resolución N° 484/24 del CFE: La Pampa (191), Córdoba (190), Entre Ríos (190), Río Negro (190), Salta (190), CABA (190 días), Corrientes (190) y Misiones (190). Si, en cambio, se considera la meta de los 180 días establecida por ley, se observa que tres provincias no llegan a este objetivo mínimo: La Rioja (177 días), Jujuy (177) y Chaco (179).

“Del análisis de estos datos, lo que más sorprende es que haya tres jurisdicciones que no cumplan con la ley –un calendario de 180 días de clase– y que no corrijan este desatino. En el mismo sentido, es inverosímil que en 16 de las 24 jurisdicciones, es decir, casi en el 67%, no se respete el acuerdo por el cual los miembros del Consejo Federal de Educación resolvieron unánimemente prever 190 días de clase. Si los ministros de las provincias no pueden o no quieren hacer efectiva esta norma, ¿qué podemos esperar del resto del sistema educativo?”, analiza Gustavo Zorzoli, coautor del informe.

El informe indica que Argentina aún no cuenta con un sistema de información nominal que permita hacer un seguimiento de la cantidad de días y horas de clase efectivos que tienen los alumnos. Además, no existe información pública sobre presentismo de estudiantes, docentes, paros o cierres por problemas climáticos o edilicios. Desde la organización indican que “es urgente que las provincias avancen en la implementación de estos sistemas para lograr una contabilidad real de los días y horas de clase”. A pocos días de que empiecen las clases, todavía hay una provincia (Catamarca) que no publicó la resolución con su calendario escolar 2025.

“Asegurar un mínimo de tiempo de exposición a la enseñanza en la escuela es una condición indispensable para garantizar el derecho constitucional al aprendizaje. Es importante atender las causas que reducen el tiempo escolar, como los problemas de infraestructura, el ausentismo de docentes y alumnos, los paros docentes, la perturbación del clima de trabajo o la dispersión que genera el celular en clase. Como mínimo, en la era de la IA, deberíamos poder saber si los docentes y los estudiantes asisten a las escuelas efectivamente”, señala Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación y coordinadora de educación en la Fundación Argentina Porvenir.

“En educación nos enfrentamos al dilema entre cantidad y calidad del tiempo en el aula. El gran desafío es analizar sinceramente qué tanto se aprovecha el tiempo escolar para las prioridades centrales de un aprendizaje que nutra el desarrollo de los estudiantes”, sostiene Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.

