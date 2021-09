Winifreda

Un joven de Winifreda identificado como Emanuel Barabaschi (26 años) falleció anoche en un vuelco en el kilómetro 361 de la ruta nacional 35.

El siniestro vial sucedió sobre las 21.30. La víctima viaja solo en una camioneta Chevrolet S-10- en dirección sur a norte.

Aún no se saben las causas del vuelco. Las fuentes policiales revelaron que no se constató participación de otro vehículo y el joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad, consignó Diario Textual.

Este siniestro vial fatal se suma a los ocurridos este fin de semana: el sábado, sobre la ruta nacional 143, cerca de Chacharramendi, fallecieron tres personas. En la ruta 35, entre Jacinto Arauz y Bernasconi murió un joven de 27 años y el domingo, en cercanías de Buena Esperanza, San Luis, falleció el victoriquense José Luis Villagra, propietario de la parrilla Don Florencio, de Santa Rosa.

