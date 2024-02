Se creó la Mesa Provincial de Educación Ambiental

La Mesa se enmarca en la Coordinación Ejecutiva de Educación Ambiental Integral, creada por Decreto N° 4563/2022, integradas por representantes del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Estuvieron presentes la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso y el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi.

La Mesa interinstitucional estará integrada de manera permanente por dos representantes titulares y dos suplentes de las siguientes reparticiones: Ministerio de Educación, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Secretaría de Energía y Minería, Secretaría de Recursos Hídricos.

Durante la presentación la secretaria de Ambiente y Cambio Climático sostuvo que, “la educación ambiental es fundamental para la formación de la conciencia ambiental de la ciudadanía y por ende constituye el instrumento prioritario en la implementación de la política ambiental provincial. Sin educación ambiental no se puede pensar en un ambiente sano, digno y diverso como establece nuestra Constitución. Para llevar adelante esta tarea de formación ambiental a la sociedad, se necesita de un trabajo articulado, interdisciplinario y conjunto de diversas áreas de Gobierno”.

Resulta importante mencionar los objetivos específicos de la estrategia: constitución de un espacio interinstitucional, interdisciplinario e inclusivo capaz de elaborar, analizar, evaluar, proponer, ejecutar, proyectos y acciones destinados a todos los niveles de educación - formales y no formales. Por otro lado, que estén vinculados con el cuidado y gestión sostenible del ambiente, así como el aprovechamiento racional, respetuoso y eficiente de sus recursos. Analizar y evaluar proyectos, programas y acciones que se propongan desde distintos sectores, instituciones o grupos, públicos o privados, y que contribuyan al desarrollo de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral. Proponer a los organismos integrantes de la Mesa la celebración de convenios de cooperación, colaboración y/o asistencia con universidades, institutos de investigaciones, centros de formación, asociaciones empresarias, organizaciones no gubernamentales y toda otra institución interesada nacional, internacional, pública o privada, siempre que su objeto contribuya al desarrollo de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral. Además, controlar el desarrollo y ejecución de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral. Por último, realizar informes periódicos sobre el avance de los planes, proyectos, programas y acciones que se desarrollen en el marco de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral.

Por su parte la ministra de Educación resaltó la importancia de este paso para el Ministerio de Educación al señalar que desde el mismo "venimos trabajando desde la sanción de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral y sabemos el compromiso que tenemos. A partir de la firma de la resolución conjunta, las propuestas diseñadas y presentadas sobre esta temática desde distintas organizaciones, serán abordadas de manera previa a su implementación en dicha mesa intersectorial. Ésta también es una manera de acompañar a las instituciones educativas con propuestas de calidad, sostenibles en el tiempo y vinculadas con la política definida por la Ley Nacional y el Gobierno provincial”.

La Mesa Provincial de Educación Ambiental podrá convocar a otras reparticiones y organismos del Gobierno provincial, instituciones intermedias y del sector privado u organizaciones de la sociedad civil cuando crea pertinente su participación en la evaluación y/o ejecución de proyectos, programas y acciones vinculadas a su objeto.

