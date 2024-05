“Prefieren ir a una fiestita de Karina, la hermana del presidente (Javier Milei), antes que legislar para los más humildes”, disparó en Radio Textual (LU 33).

El enojo oficialista es porque los y las diputadas de la oposición no dieron cuórum el viernes último para tratar en un plenario de comisiones el proyecto de aporte extraordinario que impulsa el gobernador Sergio Ziliotto para atender las necesidades de familias vulnerables.

Pero lo que ofuscó aún más a los legisladores peronistas es la argumentación opositora de por qué esta semana tampoco estarán disponibles: dijeron que varios diputados y diputadas irán a una cumbre de parlamentarios sudamericanos y del Mercosur organizada por la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei. El encuentro será desde hoy hasta el miércoles.

“Primero habíamos preacordado los cuatro presidentes de bloques un plenario para el viernes pasado, pero nos enteramos ese día que la oposición nos iba a brindar el cuórum. La argumentación fue que no era un día ordinario de comisiones porque habitualmente son los lunes, martes y miércoles. Eso es cierto, pero el proyecto ameritaba juntarnos. Luego me comuniqué personalmente con los tres presidentes de los bloques para tratar de llevar adelante la reunión este martes, pero me dijeron que no porque muchos legisladores no estaban ya que iban a concurrir a una reunión con Karina Milei. Me parece muy desacertado que prefieran ir a una fiestita organizada por la hermana del presidente antes que legislar sobre cómo financiar la alimentación a los sectores más humildes”, dijo Marín.

“Están poniendo excusas para no tratarlo o para dilatar su tratamiento. La semana que viene van a decir otra cosa y yo creo que no hay argumentación posible para no sentarse a debatir lo que incluso la oposición dice por los medios que quiere corregir en cuanto al proyecto”, sostuvo.

Jubilación anticipada

Marín recalcó también la necesidad de avanzar con otra de las medidas que espera tener pronto Casa de Gobierno, los retiros o jubilaciones anticipadas.

“Es una buena opción porque no hay que avanzar con despidos masivos, como hizo el presidente. Este mecanismo le da la opción de retirarse a aquellos trabajadores que tienen los aportes hechos . La oposición dijo públicamente que era una buena opción, bueno, le damos la chance de que acompañen en general el proyecto y rechacen la parte donde no lo consideren”, concedió Marín.

Fuente: Diario Textual.

