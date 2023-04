Elecciones en La Pampa: no es 2019, pero tampoco 2021

La campaña para las elecciones del 14 de mayo en La Pampa arrancó lentamente. El clima electoral no puede ser más complejo: la gente está indiferente, cuando no molesta, a cualquier propuesta política cuando la inflación es la preocupación cotidiana y no se visualiza que la situación económica vaya a mejorar. Todo lo contrario.