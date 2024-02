Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella

Después de dos meses frenéticos, el golpe que recibió el gobierno nacional por el fracaso en Diputados de la Ley Ómnibus dejó un poco de respiro a las distintas fuerzas políticas. También contribuyeron las encuestas que están marcando un deterioro de la imagen presidencial.

Juntos por el Cambio está en esa situación. A nivel nacional, la alianza que se sostiene con alfileres, es una entelequia. Cada fuerza se revuelve en su propia interna y cada sector trata de sostenerse en pie frente al vendaval mileista. En esa bolsa tenemos convencidos, especuladores y desorientados; aliados, opositores dialoguistas y opositores críticos.

En La Pampa JxC persiste como la coalición opositora al PJ, pero en su interior también se están dando los mismos debates que a nivel país, amortiguados por las distancias geográficas y políticas con Buenos Aires.

Como es habitual en la UCR pampeana, no hay una postura uniforme. Y menos en la nacional. En el radicalismo local están los que pasaron a mostrar un perfil más crítico a Milei, como el presidente del Comité Provincia, Federico Guidugli. Apoyan el llamado “cambio”, pero también dan cierta “batalla” a las ideas que sacuden su ideario, como el ajuste a las Universidades públicas y las privatizaciones porque sí. Una postura que se acrecentó después de que Milei tratase a sus gobernadores y legisladores de todo, desde ratas a coimeros.

También están los que tienen una posición más especulativa, como el bloque de Diputados presidido por el celeste Poli Altolaguirre. La bancada prioriza la alianza legislativa con el PRO y ahora con el “tren fantasma” de Comunidad Organizada, evitando así cualquier postura crítica o referencia al gobierno nacional. Todos los dardos apuntan al provincial.

Y están los intendentes, más preocupados por intentar gestionar en tiempos de ajuste y devaluación. Votaron a Milei, pero se tienen que bancar ahora sus decisiones. Y ni siquiera, como pasó cuando Macri era presidente, los vienen a buscar o tienden puentes desde Nación. Saben que ni un peso llegará desde la Rosada.

En el PRO también tenemos los convencidos y los que desaceleraron sus ganas de aliarse con el libertario. Bullrich quiere que los amarillos entren abiertamente a una coalición de gobierno; Macri especula. En La Pampa el sector que se puede referenciar con el diputado nacional Martín Ardohain se abrazó a esa alianza casi sin pedir nada a cambio. Otro sector es más crítico, si bien apoya sus leyes para sostener la “gobernabilidad”, como es el caso del diputado nacional Martín Maquieyra. Igualmente todos aguardan a ver qué pasará en lo nacional, si se acelera una alianza con el gobierno o si solo acompañarán desde afuera para recién confluir electoralmente en 2025. El PRO local apoya el “cambio mileista”, porque ven que es lo que Macri no pudo hacer durante su gobierno, pero también se analizan las señales de alerta. La económica es una de ellas. En su momento, un sector del PRO pensó en tener cargos nacionales en la provincia, hoy algunos le sacan el cuerpo.

El periodista Ignacio Fidanza, de La Política Online, indica que la irrupción de Milei en 2023 complicó al peronismo, pero aún más a quienes lo apoyaron desde JxC. El PRO teme repetir la suerte de la Ucedé y el radicalismo no encuentra su lugar bajo el sol. El PRO gira así en torno a un dilema: si le va bien los absorbe y si le va mal los arrastra, analiza el periodista. Una situación sin salida.

El sector del PRO que piensa en una alianza, analiza que en La Pampa ellos pueden representar a los libertarios, que hoy no tienen fuerza propia ni estructura. Aunque hay quienes entienden que la boleta legislativa de los libertarios en 2025 no precisaría de una fuerza instalada detrás, ya que jugarían con el apoyo de la imagen presidencial, que bastaría sola. Si no llega desflecada para ese entonces.

Por ahora los libertarios en La Pampa no tienen peso político. Recién ahora nombraron al representante en el PAMI, después de más de dos meses de asumir la presidencia. Y para colmo, lo que los sectores que apoyan abiertamente a Milei han mostrado hasta ahora son que arrastran dos de los mayores males libertarios: la improvisación, como el dirigente de LLA que atacó sin conocer los fondos fiduciarios de la provincia, solo porque también lo hicieron en Nación; y el cinismo desembozado, como la pyme familiar de CO, cuyos integrantes hace décadas cobran del Estado, pero hablan como si nada de que el resto es la “casta”.

En síntesis, JxC en La Pampa no puede salir del debate al que lo obliga la realidad nacional. Por ahora, solo le queda mantenerse en pie y no caerse en este juego de los mareados al que los llevó la irrupción de Milei. Más adelante veremos.

