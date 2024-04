Por Norberto G. Asquini / Columnista en InfoHuella



Por otro, el frente interno. Una oposición que encontró en la pelea legislativa su razón de ser. Mientras a nivel nacional radicales y amarillos no hacen pie frente al gobierno de Milei, en La Pampa hallaron una causa común para mantenerse unidos.

La era Milei está cargada de hechos inéditos. Y en La Pampa ocurre lo mismo. Aunque no le vaya a cambiar la vida a la gente, asistimos en la Legislatura a una batalla en la que la oposición logró esta semana una victoria inesperada. Ante el fifty-fifty (15 diputados por lado), los tres bloques opositores lograron torcerle el brazo al bloque peronista y quedarse por primera vez con la presidencia de dos comisiones “de gestión” (las importantes, las que definen cosas y políticas) además de hacerse con la mayoría en cuatro.

Desde el Poder Ejecutivo se había planteado que eso no era factible. Aunque la oposición diga que cambió el escenario político porque hay empate en la Legislatura, el que ganó las elecciones fue el peronismo. Por lo que debía seguir controlando las comisiones, sobre todo en momentos que necesita leyes (y la de hacerse cargo de la obra pública que abandonó Nación es una) para afrontar el complejo momento.

Aunque hubo resistencia por parte del bloque del Frejupa, finalmente se pactó la entrega de las comisiones para destrabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Otro hecho inédito: el peronismo retrocediendo en la Legislatura. ¿Dónde quedaron esos legisladores a los que no le entraba una bala y dejaban en claro quién manejaba la Cámara?, se preguntó un ex diputado.

Desde la oposición se festejó esta victoria. Fue una maniobra que tuvo éxito gracias a la estrategia de confrontación a lo Milei por parte del PRO, que arrastró a la UCR y logró el acompañamiento del tren fantasma del Comunidad Organizada. Algunos opositores empezaron a soñar con que esta coordinación entre fuerzas (no exenta de diferencias internas) podría ser un globo de ensayo pensando en 2027. Es algo prematuro: a horas del acuerdo con el peronismo, en la primera sesión, la deshilachada CO (una agrupación que quedó reducida a solo dos diputados) mostró que cumplir con los acuerdos no es su fuerte y no quiso dar quórum.

Por supuesto que en el peronismo la decisión legislativa de perder comisiones genera cierta incomodidad. Los más alarmistas analizan que puede ser la llave de la oposición (facilitada desde el propio bloque oficialista) para desestabilizar al Ejecutivo; otros ponen en duda que el bloque vaya a estar a la altura de defender a una gestión peronista cercada por Milei y la oposición pampeana. También están los que descartan ambas posibilidades, pero los hechos no parecen mostrar otra cosa.

Como en el TEG, en cada turno hay avances o retrocesos de los jugadores. La oposición legislativa movió sus fichas y sacó varios cuerpos. Mientras tanto, la gestión Ziliotto pone todas las suyas en tratar de contener el azote de las políticas nacionales. Una tarea nada menor.

