Escribe en InfoHuella Norberto G. Asquini

Queda mucho para las dos elecciones que vienen, pero no por eso cada fuerza, cada sector, cada dirigente, saca cuentas, pronostica, especula sobre lo que puede llegar a pasar.

Ambas elecciones son totalmente diferentes, y eso complejiza cualquier estrategia opositora. En 2025 será por cargos nacionales y la figura de Milei tendrá más peso por sobre las estructuras (si llega bien); mientras que en 2027 será provincial y jugarán más fuerte los partidos tradicionales con territorio.

Además, llegado el momento no se sabe qué hará LLA o quien será el sector que represente a los libertarios, hoy tribus sin mayor coordinación ni inserción en el territorio y que son mirados con recelo por radicales y amarillos.

Vamos a los tres escenarios posibles que se están pensando, más como ejercicio mental que como posibilidad cierta.

1 Todos juntos: algunos dirigentes (siempre hablando del radicalismo y el PRO) consideran que 2025 debería ser la antesala de la gran alianza que se quiere armar en 2027 con “todos adentro”. La coordinación entre bloques de la Legislatura es el globo de ensayo. A esta adhieren sobre todo los “acelerados” o “apurados” de la UCR (finalmente, aunque los demás los cascoteen, la oposición gira en torno al radicalismo) que ya están sacando cuentas de que en tres años le ganan al peronismo y hasta se reparten cargos antes de cazar la libre. Son los más animados en su apoyo a Milei.

2 Un Juntos por el Cambio reciclado: para otros, se debe preservar todavía el espacio provincial entre la UCR y el PRO, ya dinamitado a nivel nacional, con una estrategia propia frente a los libertarios en 2025. En 2027 se podrá incorporarlos, pero siempre con el eje en los dos partidos.

3 Cada uno por su lado: la cuenta para 2025 es clara, “si para febrero o marzo Milei todavía sigue con un nivel de apoyo como el actual (demasiado bien para el desastre que hace), el candidato que ponga sacará seguramente un tercio o más de los votos solo con su cara en la boleta”, indica un dirigente consultado. Será una elección totalmente nacionalizada. Y en este escenario también se descuenta que Milei elegirá un candidato de los suyos, un libertario o en todo caso un bullrichista, pero que le rinda cuentas solo al presidente.

Para los radicales, si fuera así LLA sacaría un diputado de los tres en juego, el peronismo al polarizar sacaría un segundo, y la tercera fuerza podría lograr el tercero (tiene que obtener el 19% de los sufragios). Al hacer cuentas, en un caso así uno de los dos partidos tradicionales (UCR o PRO) perdería un diputado. Un radical consultado explica que el candidato de Milei le sacaría votos al PRO, que quedaría entrampado porque compite por un electorado similar al libertario. De esta manera, la UCR tendría chances de conservar su diputado. Aunque quede tercera, sería una buena elección.

Desde el PRO un vocero piensa que no es tan así y que si la elección se nacionaliza, el que tendrá las de perder sería el radicalismo. Y más si finalmente hay un acuerdo nacional entre Milei y el PRO y el candidato libertario es un amarillo. Aunque todavía está algo verde.

Por ahora, los dos partidos tradicionales de la oposición pampeana están atados a la encerrona mileista. En 2025 se disputarán tres bancas y seguramente alguno va a perder terreno, ambos apuestan a llegar fortalecidos y unidos con un frente común para 2027. La llave de ese futuro la tiene Milei: hay que ver cómo llega a ambas elecciones.

MÁS INFO, MÁS INFOHUELLA: